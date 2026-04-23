Pronostico Betis-Real Madrid: Arbeloa le deve vincere tutte

Betis-Real Madrid, il pronostico del match di Liga spagnola in programma venerdì alle ore 21

Non sarà sicuramente semplice per il Real Madrid riuscire a vincere sul campo del Betis. Ma la truppa di Arbeloa deve tenere per quanto possibile aperto il discorso Liga. Non può perdere nessuna partita da qui alla fine dell’anno.

Il Betis, quinto in classifica, ha ormai blindato quasi il posto che potrebbe valere l’accesso alla prossima Champions League. La vittoria sul campo del Girona è stata tanto bella quanto importante e ha interrotto una striscia di cinque gare senza sorrisi. E tra queste sconfitte c’è stata anche quella contro il Braga che ha chiuso l’esperienza europea.

Ma una rondine non fa primavera, anche se ormai siamo a stagione inoltrata, e sappiamo benissimo quelli che poi sono i reali valori in campo delle due squadre: tutto lascia presagire, per quello che vi abbiamo raccontato prima, a una vittoria esterna del Real. Anche perché Arbeloa, qualora dovesse vincere il titolo (ma recuperare lo svantaggio dal Barcellona è complicato) potrebbe anche sperare di rimanere in sella alla panchina.

Al momento di possibilità non ce ne stanno, ma anche lui, per una questione personale, vuole lasciare, semmai, un ottimo ricordo. Ecco perché il Real dovrebbe vincere questa partita.

Come vedere Betis-Real Madrid in diretta tv e in streaming

Il match Betis-Real Madrid, gara valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Ci pare chiaro il fatto che il Real Madrid, da qui alla fine dell’anno, le possa vincere davvero tutte. Ed è per questo che ci aspettiamo una vittoria esterna dei Blancos, in una gara comunque da almeno tre reti complessive. E da un gol per squadra.

Probabili formazioni Betis-Real Madrid

BETIS (4-3-3): Valles; Ruibal, Bartra, Natan, Gomez; Lo Celso, Amrabat, Roca; Fornals, Cucho Hernandez, Ezzalzouli.

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Eder Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Bellingham, Tchouameni, Guler; Mbappé, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2