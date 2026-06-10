Quarti in vista a ‘s-Hertogenbosch: i pronostici Atp e Wta di giovedì 11 giugno

Guida agli ottavi di finale del Libéma Open: i favoriti delle partite maschili e femminili che si giocheranno giovedì 11 sui campi in erba olandesi.

La stagione sui prati corre talmente veloce che di tempo per adattarsi alla “nuova” superficie ce n’è davvero poco. Ed è proprio per questo motivo che quello di ‘s-Hertogenbosch si conferma uno degli appuntamenti più affascinanti e indicativi della prima fase sul verde. I match in programma domani, validi per l’accesso ai quarti di finale sia nel tabellone maschile che in quello femminile, offrono spunti estremamente interessanti per valutare lo stato di forma dei big e le possibili sorprese di giornata, mettendo in luce chi ha già trovato il giusto feeling con la superficie olandese e ha buone chance, dunque, di far bene anche a Wimbledon.

Per quanto riguarda l’Atp, il match di cartello della giornata vede il debutto di Daniil Medvedev contro il giovane idolo di casa Thijs Boogaard. Il russo parte nettamente favorito, poiché il divario di esperienza e cilindrata nel circuito maggiore rispetto all’olandese è troppo ampio per ipotizzare sorprese. Medvedev possiede la solidità necessaria per sbrigare la pratica in modo lineare e staccare il pass per il turno successivo.

Molto più equilibrato sarà l’incrocio tra il polacco Kamil Majchrzak e l’australiano James McCabe, entrambi reduci dalle qualificazioni e già scontratisi di recente sui prati britannici. Majchrzak parte favorito nel pronostico per un motivo ben preciso: sa gestire meglio i match sui prati rispetto al suo avversario australiano.

Tabellone femminile, Potapova e Mertens cercano il pass

Passando ai match del circuito Wta, Anastasia Potapova si trova ad affrontare la turca Zeynep Sonmez. La russa gode dei favori del pronostico grazie alla maggiore pesantezza dei suoi colpi e alla capacità di aggredire fin dalla risposta, due armi che sui campi rapidi olandesi pagano e che dovrebbero permetterle di guidare lo scambio fin dall’inizio.

In programma anche il confronto tra la rumena Elena Gabriela Ruse e la belga Elise Mertens: quest’ultima Mertens è la chiara favorita dell’incontro per via del suo storico di assoluto livello sui prati e di una continuità nei turni di battuta che le permetterà di scardinare il gioco di contenimento della Ruse senza correre particolari rischi.

Medvedev in Medvedev-Boogaard

Majchrzak in Majchrzak-McCabe

Potapova in Potapova-Sonmez

Mertens in Ruse-Mertens