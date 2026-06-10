Derby e ritorni a Stoccarda: i pronostici degli ottavi

Guida ai match di domani del Boss Open: focus sulle sfide decisive per l’accesso ai quarti di finale del torneo che si gioca sul verde di Stoccarda.

Il torneo sui prati tedeschi del Boss Open di Stoccarda entra nel vivo con una giornata cruciale che mette in palio i pass validi per l’accesso ai quarti di finale. La transizione dalla terra battuta ai campi in erba rappresenta da sempre una delle fasi più delicate della stagione, motivo per il quale c’è grande interesse attorno ai primi tornei sui prati, da sempre un importantissimo banco di prova in vista di Wimbledon.

Il programma di giovedì 11 giugno si apre con la sfida tra l’australiano Rinky Hijikata e lo statunitense Frances Tiafoe. Il nordamericano parte ampiamente favorito nel pronostico: il divario di esperienza nei tornei che contano, insieme all’ottimo storico sui prati, lo pongono un gradino sopra l’avversario. Tiafoe, di conseguenza, ha tutte le carte in regola per imporsi e conquistare l’accesso al turno successivo senza soffrire troppo.

Sarà molto interessante anche il confronto che vede opposti il ceco Jiri Lehecka e l’australiano James Duckworth: il primo gode dei favori del pronostico grazie a una maggiore caratura complessiva e a una crescita costante che lo ha portato ad essere uno dei giocatori più promettenti del circuito. Duckworth è un avversario abituato a questa superficie, ma la superiore solidità del ceco dovrebbe fare la differenza e garantirgli il passaggio al turno successivo.

Shelton e Kyrgios sotto i riflettori a Stoccarda

Il tabellone propone poi un caldissimo derby statunitense tra Ben Shelton e Marcos Giron. Shelton è il candidato principale alla vittoria: la sua freschezza atletica e la capacità di imporsi nei momenti chiave del match lo favoriscono nettamente rispetto a Giron, che sulla carta parte un passo indietro in questo incrocio.

A chiudere il quadro degli ottavi è l’attesissimo match tra il giapponese Sho Shimabukuro e Nick Kyrgios. Nonostante i passati periodi di stop, quando si gioca su questa superficie l’australiano parte col vento a suo favore, a maggior ragione contro un avversario proveniente dalle qualificazioni. A meno di sorprese, pertanto, il finalista di Wimbledon 2022 dovrebbe avere già in tasca il pass per i quarti.

Tiafoe in Hijikata-Tiafoe

Lehecka in Lehecka-Duckworth

Shelton in Shelton-Giron

Kyrgios in Shimabukuro-Kyrgios