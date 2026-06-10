Capocannoniere Australia e cartellino facile: occhio a questo bomber ai Mondiali

Nestory Irankunda bomber ai Mondiali 2026? I dati sui gol con l’Australia, i tiri a partita e la tendenza ai cartellini per i pronostici.

Il Gruppo D della Coppa del Mondo 2026 si presenta come uno dei raggruppamenti più equilibrati dal punto di vista statistico. Escludendo gli Stati Uniti, saldi al 16esimo posto della graduatoria mondiale, le altre tre sfidanti si trovano racchiuse in una manciata di posizioni: la Turchia occupa infatti la 22esima posizione, l’Australia la 27esima e il Paraguay la 38esima. Questa vicinanza rende il girone uno dei più aperti e difficili da pronosticare dell’intero torneo.

Nonostante il precedente del Mondiale in Qatar, dove i Socceroos superarono la fase a gironi chiudendo a pari punti con la Francia e qualificandosi agli ottavi di finale, i bookmaker collocano oggi l’Australia tra le nazionali meno accreditate per il passaggio del turno. Il percorso recente della squadra ha registrato una flessione nelle prestazioni, culminata con l’eliminazione ai quarti di finale della Coppa d’Asia. In seguito è arrivato il cambio in panchina con Tony Popovic, ma l’identità tattica della nazionale è rimasta sostanzialmente invariata: organizzazione difensiva, compattezza e ricerca delle transizioni rapide.

In questo contesto, il profilo destinato ad assumere un ruolo centrale è quello del giovane Nestory Irankunda. L’esterno offensivo del Watford ha disputato una stagione di crescita nel calcio inglese. Pur accumulando un minutaggio limitato, è riuscito a realizzare 4 reti mantenendo una media di 0.24 xG (Expected Goals) per 90 minuti. I dati relativi alla produzione offensiva evidenziano una notevole propensione alla conclusione, con una media di 2.97 tiri ogni 90 minuti disputati.

I numeri di Irankunda

Anche il rendimento disciplinare rappresenta un elemento statistico interessante in ottica scommesse. Nel corso dell’ultima stagione regolare, Irankunda ha collezionato dodici cartellini gialli e un cartellino rosso, registrando una media di 0.57 cartellini per 90 minuti.

L’impatto in nazionale maggiore è stato altrettanto significativo. Da settembre a oggi il giocatore è sceso in campo in sette occasioni, realizzando 4 reti, comprese due nella finestra internazionale di marzo. L’analisi del minutaggio evidenzia una media realizzativa di 0.98 gol per 90 minuti, valore che conferma la sua capacità di incidere anche entrando a partita in corso. Pur non essendo il rigorista designato dell’Australia, Irankunda è tra gli incaricati della battuta dei calci di punizione, un aspetto che può incrementarne ulteriormente il potenziale offensivo durante il torneo.

Alla luce delle caratteristiche tattiche dei Socceroos e del profilo statistico del giocatore, Irankunda rappresenta una delle principali risorse offensive della squadra nelle situazioni di contropiede. Considerando volume di tiro, rendimento realizzativo e crescente centralità all’interno della nazionale, il mercato relativo a Irankunda miglior marcatore dell’Australia nel torneo appare dunque supportato da basi statistiche solide.