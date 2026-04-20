Pronostico Lecce-Fiorentina: almeno c’è l’aggancio

Lecce-Fiorentina è una partita della trentatreesima giornata di Serie A e si gioca lunedì: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Quattro sconfitte di fila hanno fatto sprofondare il Lecce in zona retrocessione. Ma nulla è perduto, perché la Cremonese, che sarebbe salva in questo momento, è distante solamente un punto in classifica.
La Fiorentina, grazie alla vittoria sulla Lazio della scorsa settimana, si è ormai allontanata del tutto dalle zone complicate della graduatoria. E la viola ormai a questo campionato da chiedere non ha più nulla – se non qualche punto per l’aritmetica – quindi occhio alle motivazioni che potrebbero decisamente fare la differenza in questo match. Il Lecce ha assoluto bisogno di fare risultato, per il morale intanto ma pure per la classifica. E la spinta del Via del Mare (dove la squadra si è sempre espressa bene nonostante alcuni risultati negativi) potrebbe essere d’aiuto a Di Francesco.
La Fiorentina tra le altre cose è stata pure impegnata in Europa nel mezzo della settimana, quindi sotto il profilo fisico qualcosa potrebbe pagare: la vittoria inutile contro il Palace ha comunque levato energie importanti che potrebbero essere pagate in questo lunedì. Insomma, il Lecce potrebbe fare secondo noi almeno un punto.
Come vedere Lecce-Fiorentina in diretta tv e in streaming
La sfida Lecce-Fiorentina è in programma lunedì alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.
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Il pronostico
La gara pesa molto di più per il Lecce, che almeno un punto lo potrebbe trovare. Gara da doppia interna e da GOL.
Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina
LECCE(4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Stulic, Banda.
FIORENTINA(4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Piccoli, Gudmundsson.
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