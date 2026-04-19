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Pronostico Palmeiras-Atletico-PR: nono utile di fila

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Palmeiras-Atletico-PR è una partita della dodicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Ventisei punti in classifica dopo undici giornate, primo posto con sei punti di vantaggio rispetto al Flamengo secondo che ha comunque una gara in meno. Miglior attacco del campionato, miglior difesa, e otto risultati utili di fila (con sei vittorie). Questo è il cammino fino ad oggi del Palmeiras, una squadra che può dire la propria in questo campionato e che non vuole lasciare nulla al caso dopo le delusioni degli anni scorsi.

Pronostico Palmeiras-Atletico-PR
Pronostico Palmeiras-Atletico-PR: nono utile di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Contro l’Atletico-PR, che ha fatto diciannove punti in questa stagione, i biancoverdi di casa non dovrebbero avere chissà quali problemi. Anche perché in 4 delle ultime cinque scontri diretti contro questa formazione sono arrivate delle vittorie. C’è anche una specie di tabù – e anche una storia diversa, totalmente diversa – che ci fa capire come il Palmeiras sia favorito. Non solo: in casa, il Palmeiras, ha vinto le ultime nove partite e non perde dal 29 novembre, in Libertadores. Per il resto solo ed esclusivamente affermazioni e un paio di pareggi. Insomma, davanti al pubblico amico non c’è proprio storia.

Come vedere Palmeiras-Atletico-PR in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la dodicesima giornata del Brasileirao Palmeiras-Atletico-PR, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Ci aspettiamo una vittoria dei padroni di casa in una partita con una sola squadra a segno. Il Palmeiras in questo momento sta troppo bene per pensare ad un passo falso. Non ci sarà.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Atletico-PR

PALMEIRAS (4-2-3-1): Miguel; Giay, Gomez, Murillo, Khelleven; Pereira, Evangelista; Allan Elias, Mauricio, Arias; Lopez. 
ATLETICO-PR (3-4-2-1): Santos; Arthur Dias, Aguirre, Esquivel; Jadson, Portilla, Luiz Gustavo, Mendoza; Dudu, Zapelli; Viveros.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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