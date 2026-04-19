Pronostici Juventus-Bologna: marcatore e tiratori a quota 19

Tutte le dritte sulla sfida in programma all’Allianz Stadium tra i bianconeri e i felsinei: la situazione

Occasione irripetibile. Vincendo contro il Bologna, la Juventus avrebbe la grande occasione di portare a cinque i punti di distanza su Como e Roma, blindando il quarto posto e rosicchiando punti pesanti al Napoli. Tuttavia, i bianconeri hanno spesso steccato nei momenti topici della stagione: i margini di errore sono ormai finiti.

Del resto quella che si presenterà allo Stadium è una squadra che, nonostante la pesante eliminazione infertagli dall’Aston Villa, ha dimostrato di aver assunto una dimensione moderna anche in chiave europea. Al di là delle non proprio incombenti motivazioni in termini di classifica, gli uomini di Italiano hanno dimostrato di poter far risultato ovunque giocando sempre a calcio.

Le fatiche di Birmingham, però, potrebbero farsi sentire se non altro nei tempi di scalata all’indietro e nella gestione del ritmo partita. Punto debole dei felsinei, la zona mancina sarà chiamata ad uno stress test importante contro Conceicao, abituato a puntare l’uomo con continuità per creare i presupposti per la superiorità numerica.

Pronostici Juventus-Bologna, le dritte player building

Il portoghese nelle ultime uscite è parso molto più concreto ed incisivo. I 54 tiri complessivi – di cui 15 nello specchio – fotografano la centralità del lusitano nella manovra bianconera.

In una partita nella quale il Bologna dovrebbe concedere qualche spazio in ripartenza, la sua propensione ad avvicinarsi minaccioso all’area di rigore avversaria potrebbe risultare decisiva: l’opzione quasi marcatore con sostituto è invitante. Gli altri due nomi a cui prestare particolare attenzione sono poi quelli di McKennie e Castro.

Il texano, squalificato contro l’Atalanta e quindi tirato al lucido, potrebbe esaltarsi in questo tipo di partite con i suoi inserimenti a fari spenti. Con uno stake base, l’Over 1,5 tiri in porta plus per il centrocampista bianconero non sarebbe da escludere a priori anche perché i felsinei hanno dimostrato di patire i blitz dei giocatori con le sue caratteristiche. Per Castro, invece, almeno un tiro in porta verso i pali di Di Gregorio è una sorta di must.

Conceicao quasi marcatore con sostituto; McKennie Over 1,5 tiri in porta plus e Castro Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 19,19 su Goldbet.