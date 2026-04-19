Pronostico Empoli-Entella: il Castellani è un fattore

Empoli-Entella è una partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico
Divise da un solo punto in classifica, Empoli ed Entella si giocano in questa partita una grossa fetta di salvezza. Ma è evidente che i toscani di casa siano decisamente favoriti.
Non solo per la qualità, in sé, della rosa. Ma anche perché il Castellani nell’ultimo periodo è stato un fattore per l’Empoli. Quando c’è stato il bisogno del pubblico per mantenere la categoria (purtroppo dopo la retrocessione per loro è stata un’annata sfortunata), questo ha risposto presente. E sarà così anche in questa serata di domenica. I numeri parlano chiaro: nelle ultime quattro partite giocate in Toscana, l’Empoli ha fatto tre pareggi, anche contro formazioni importanti, e una vittoria contro il Pescara. Insomma, un bottino importante che ha permesso anche di tirarsi fuori dalla zona playout. Adesso c’è da chiudere il cerchio contro una squadra, la neopromossa ligure, che ha intanto dei grossi problemi in attacco (si segna col contagocce e lo fanno soprattutto i difensori) e che fuori, nelle ultime cinque ha perso quattro volte mettendo a referto solamente una rete nella vittoria contro il SudTirol. Insomma, il fattore è determinante.
Come vedere Empoli-Entella in diretta tv e in streaming
Empoli-Entella in programma domenica alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Il pronostico
Non può sbagliare e non sbaglierà l’Empoli questo match, una sfida che i padroni di casa vinceranno senza grossi problemi. Una sfida che potrebbe dire anche salvezza.
Le probabili formazioni di Empoli-Entella
EMPOLI (4-2-3-1): Fulignati; Candela, Guarino, Lovato, Moruzzi; Ghion, Yepes; Magnino, Shpendi, Saporiti; Popov.
ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Alborghetti, Marconi; Bariti, Franzoni, Nichetti, Benedetti, Di Mario; Guiu, Cuppone.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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