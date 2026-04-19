Pronostico Padova-Reggiana: il colpo del ko

Padova-Reggiana è una partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico
Per il Padova la vittoria della scorsa settimana contro l’Empoli è stata fondamentale per la corsa alla salvezza. Tre punti pesantissimi per i padroni di casa dopo un filotto di quattro sconfitte di fila che avevano messo una paura enorme. E adesso arriva subitamente la possibilità di prendersi un’altra vittoria che avrebbe un profumo buonissimo di salvezza.
Anche la Reggiana, dopo sei gare senza vittorie, nello scorso fine settimana aveva trovato una bella vittoria. Ma è stato un lampo per gli ospiti, qualcosa di cercato sì, ma di inaspettato contro la Carrarese. E poi c’è il cammino in trasferta – tre sconfitte di fila – che proprio non aiuta nessuno a pensare di poter riuscire in questa vittoria. Che sarebbe fondamentale, mettiamolo in chiaro, ma in generale è molto più importante per il Padova. Il motivo? Con questi tre punti davanti ai propri tifosi i lombardi uscirebbero definitivamente dalla zona pericolosa. E sì, una domenica da sballo.
Come vedere Padova-Reggiana in diretta tv e in streaming
Padova-Reggiana in programma domenica alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Il Padova sente davvero l’occasione di potersi salvare o almeno stare tranquillo con largo anticipo. Ed è per questo motivo che ci aspettiamo un match da vittoria interna. Sarà comunque una partita chiusa, da meno di tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Padova-Reggiana
PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Belli, Pastina, Perrotta; Capelli, Fusi, Varas, Crisetig, Faedo; Bortolussi, Di Mariano.
REGGIANA (3-5-2): Micai; Papetti, Vicari, Lusuardi; Rover, Bertagnoli, Reinhart, Portanova, Libutti; Fumagalli, Novakovich.
POSSIBILE RISULTATO: 1-0
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