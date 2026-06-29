I pronostici di lunedì 29 giugno: sedicesimi di finale Mondiali 2026

I pronostici di lunedì 29 giugno, ci sono tre partite dei sedicesimi di finale dei Mondiali, si parte con Brasile-Giappone

Entrano nel vivo i sedicesimi di finale dei Mondiali: dopo la vittoria di misura raggiunta in extremis dal Canada contro il Sudafrica, oggi ci sono altre tre partite: alle 19:00 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay e poi nella notte l’attesissima sfida tra Olanda e Marocco.

Il Giappone fa paura al Brasile anche perché lo ha battuto in una recente amichevole, in cui però i verdeoro conducevano per due reti a zero prima dell’intervallo. In una partita importante come un sedicesimo di finale la tradizione ed esperienza del Brasile e del commissario tecnico Carlo Ancelotti dovrebbero fare la differenza.

Sulla carta senza storia la sfida tra Germania e Paraguay, con i tedeschi nettamente favoriti su una nazionale presa a pallate dagli Stati Uniti all’esordio ma capace poi di qualificarsi anche grazie al “biscotto” con l’Australia.

Chiude nella notte italiana la sfida sulla carta equilibratissima tra Olanda e Marocco.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Olanda-Marocco, Mondiali, martedì ore 03:00

Vincenti

BRASILE (in Brasile-Giappone, Mondiali , lunedì ore 19:00)

(in Brasile-Giappone, Mondiali lunedì ore 19:00) GERMANIA (in Germania-Paraguay, Mondiali, lunedì ore 22:30)

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Le proposte MULTIGOL

Brasile-Giappone MULTIGOL 1-2 OSPITE

Germania-Paraguay MULTIGOL 2-4 CASA

Olanda-Marocco MULTIGOL 1-2 OSPITE

Comparazione quota totale (Multigol): 4.53 GOLDBET ; 4.36 SPORTBET; 4.53 LOTTOMATICA

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Germania-Paraguay, Mondiali, lunedì ore 22:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brasile-Giappone , Mondiali , lunedì ore 19:00

, , lunedì ore 19:00 Olanda-Marocco, Mondiali, martedì ore 03:00

Il “clamoroso”

• X in Olanda-Marocco, Mondiali, martedì ore 03:00