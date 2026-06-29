Pronostici Germania-Paraguay: marcatore e tiri in porta

Pronostici Germania-Paraguay: la squadra di Nagelsmann è di un altro livello e può vincere serenamente. Ecco chi la potrebbe decidere

Una sconfitta inutile all’ultima giornata del girone non cambia nulla. La Germania è una squadra con così tanta qualità e con un grande carattere che può sicuramente arrivare in fondo al Mondiale.

Intanto, questo sedicesimo di finale, sulla carta ci appare assai indirizzato. Crediamo fortemente che la truppa Europea possa riuscire nel proprio intento di vincere (qui il nostro pronostico) e anche convincere. Insomma, una sfida che pende tutta da un lato. E qui sotto andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che la potrebbero decidere.

Pronostici Germania-Paraguay: le nostre scelte

Quando il livello diventa grosso, importante, decisivo, c’è un uomo che sale in cattedra sempre: il suo nome è Havertz. Primo gol in questo Mondiale della sua squadra, rete in due finali di Champions League, e sempre al posto giusto nel momento giusto. Inoltre è quello incaricato tra le altre cose, a prendersi un tiro dal dischetto qualora capitasse. Ma non è solo questo, è tutto il contesto che ci spinge a dire come possa essere davvero lui l’uomo decisivi.

Questione tiratori in porta, adesso: Musiala almeno due tiri nello specchio (gioca centrale, sta bene, ha qualità da vendere) li potrebbe trovare. Mentre un tiro nello specchio – dopo il gol all’ultima giornata – ce l’ha in canna Sané. L’attaccante esterno del Gala non lo conosciamo di certo noi. Tra i due centrali di centrocampo invece e Nmecha quello che ha le caratteristiche giuste per riuscire a centrare in almeno un’occasione lo specchio della porta avversario. Il centrocampista del Bayern Monaco ha precisione quando cerca la porta dalla distanza.

Quindi: Havertz marcatore plus, Musiale over 1,5 tiri in porta plus, Sané e Nmecha over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 18,67 volte la posta.