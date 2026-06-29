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Pronostici Germania-Paraguay: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Germania-Paraguay: la squadra di Nagelsmann è di un altro livello e può vincere serenamente. Ecco chi la potrebbe decidere

Una sconfitta inutile all’ultima giornata del girone non cambia nulla. La Germania è una squadra con così tanta qualità e con un grande carattere che può sicuramente arrivare in fondo al Mondiale.

Pronostici Germania-Paraguay
Pronostici Germania-Paraguay: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Intanto, questo sedicesimo di finale, sulla carta ci appare assai indirizzato. Crediamo fortemente che la truppa Europea possa riuscire nel proprio intento di vincere (qui il nostro pronostico) e anche convincere. Insomma, una sfida che pende tutta da un lato. E qui sotto andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che la potrebbero decidere.

Pronostici Germania-Paraguay: le nostre scelte

Quando il livello diventa grosso, importante, decisivo, c’è un uomo che sale in cattedra sempre: il suo nome è Havertz. Primo gol in questo Mondiale della sua squadra, rete in due finali di Champions League, e sempre al posto giusto nel momento giusto. Inoltre è quello incaricato tra le altre cose, a prendersi un tiro dal dischetto qualora capitasse. Ma non è solo questo, è tutto il contesto che ci spinge a dire come possa essere davvero lui l’uomo decisivi.

Pronostici Germania-Paraguay
Pronostici Germania-Paraguay: le nostre scelte (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Questione tiratori in porta, adesso: Musiala almeno due tiri nello specchio (gioca centrale, sta bene, ha qualità da vendere) li potrebbe trovare. Mentre un tiro nello specchio – dopo il gol all’ultima giornata – ce l’ha in canna Sané. L’attaccante esterno del Gala non lo conosciamo di certo noi. Tra i due centrali di centrocampo invece e Nmecha quello che ha le caratteristiche giuste per riuscire a centrare in almeno un’occasione lo specchio della porta avversario. Il centrocampista del Bayern Monaco ha precisione quando cerca la porta dalla distanza.

Quindi: Havertz marcatore plus, Musiale over 1,5 tiri in porta plus, Sané e Nmecha over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 18,67 volte la posta. 

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