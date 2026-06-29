Pronostico Germania-Paraguay: è stato solo un incidente (senza conseguenze)

Germania-Paraguay è una partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale e si gioca lunedì alle 22:30 (ora italiana): dove vederla, formazioni e pronostico

Solo ed esclusivamente un incidente di percorso. Senza nessuna conseguenza. La Germania ha perso nel finale contro l’Ecuador ma era sicura del passaggio del turno al primo posto nel girone. Dopo 11 vittorie di fila in tutte le manifestazioni è arrivato uno stop. Ma adesso si riprende la marcia.

Con qualità e soprattutto carattere – vedere l’affermazione contro la Costa D’Avorio arrivata nel recupero – la truppa di Nagelsmann ha dimostrato di essere – ma non è una novità – una seria candidata alla vittoria finale. Sì, questa squadra può arrivare in fondo intanto battendo un Paraguay che con quattro punti è riuscito a passare il turno. Ma pesa clamorosamente, nell’ottica anche di questo pronostico, la sconfitta al debutto contro gli Usa. Ok, vero: poi è arrivata una vittoria contro la Turchia ma la squadra di Montella è stata la vera delusione di questo Mondiale. Non crediamo ci possano essere possibilità di vittoria.

I sudamericani inoltre hanno dimostrato (nonostante i due gol segnati) di essere una nazionale con poche qualità offensive. Nagelsmann ha inoltre capito di doversi affidare a Rudiger e manderà il giocatore in campo dal primo minuto. Insomma, dietro i tedeschi dovrebbero concedere davvero poco. E questo è intanto un ottimo viatico per la vittoria finale.

Come vedere Germania-Paraguay in diretta tv e in streaming

Germania-Paraguay è in programma lunedì alle 22:30 (ora italiana), e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Germania vincente per tutti i motivi che vi abbiamo spiegato prima. Una gara da almeno tre reti complessive che si potrebbero anche vedere tutte da un lato. Sul passaggio del turno oggettivamente non abbiamo il minimo dubbio.

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Le probabili formazioni di Germania-Paraguay

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.

PARAGUAY (4-4-2): Gill; Caceres, Alderete, Velazquez, Alonso; Almiron, Galarza, Cubas, Mauricio; Avalos, Enciso.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0