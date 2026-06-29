Pronostico Costa d’Avorio-Norvegia: fuochi d’artificio in Texas

Costa d’Avorio-Norvegia è una partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 19:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Costa d’Avorio è arrivata seconda nel gruppo E, quello della Germania, totalizzando gli stessi punti dei tedeschi, 6, ma finendo un gradino sotto a causa della sconfitta nello scontro diretto, deciso in pieno recupero da un gol di Undav. La Norvegia, inizialmente considerata una delle squadre più interessanti nonostante non partecipasse a un Mondiale dal 1998, non ha deluso le aspettative e nel gruppo I, probabilmente il più tosto in assoluto – c’era anche il Senegal vicecampione d’Africa – si è piazzata seconda dietro alla corazzata francese, qualificandosi ai sedicesimi con un turno d’anticipo e confermando le buone sensazioni che avevamo avuto un po’ tutti quando, nelle qualificazioni UEFA, aveva strapazzato l’Italia rifilandole 7 gol complessivi tra Oslo e Milano.

Bastano queste info per poter considerare il sedicesimo tra Elefanti e Vichinghi come uno dei più intriganti dell’intero lotto? Secondo noi, sì. E poi, se non foste ancora convinti, ad Arlington andrà in scena la sfida nella sfida tra Diomande, uno dei giovani talenti che più hanno brillato nella fase a gironi, e Haaland, che anche al Mondiale ha mantenuto la sua solita media gol monstre segnandone 4 in appena due partite, essendo rimasto in panchina nella terza giornata.

Già, perché il ct norvegese Stale Solbakken ha sorpreso tutti venerdì scorso, cambiando 10 uomini rispetto alla partita precedente e tenendo gran parte dei titolari a riposo. Una scelta discussa ma ponderata, dando forse per scontato che contro la Francia non ci sarebbe stata trippa per gatti e accontentandosi del secondo posto. Non a caso la sfida con i Bleus è finita 4-1 per i vicecampioni del mondo.

Con la Norvegia non ci si annoia

I segni Gol e Over 2.5 finora hanno sempre accompagnato la Norvegia: successo per 4-1 all’esordio con l’Iraq, la squadra materasso del girone, e pirotecnico 3-2 con il Senegal nella seconda giornata. Difficile, dunque, annoiarsi quando ci sono gli scandinavi in campo, molto forti nell’ultimo terzo grazie a giocatori del calibro di Odegaard, Sorloth, Nusa e dello stesso Haaland, ma alle prese con una difesa che non sempre si è dimostrata all’altezza (7 gol subiti in totale).

La Costa d’Avorio invece ha puntato forte sulla fisicità e sull’atletismo e difensivamente ha fatto meglio dei norvegesi, collezionando due clean sheet contro Ecuador (1-0) e Curaçao (2-0). Gli unici gol gli uomini di Emerse Faé li hanno incassati contro la Germania (2-1), partita che fino al 68′ stavano conducendo 1-0. Ordine e compattezza saranno verosimilmente le parole d’ordine anche nella gara dell’AT&T Stadium, perché contenere le bocche di fuoco di Solbakken non sarà una passeggiata.

Faé in Texas dovrebbe tornare al 4-3-3 ma è alle prese con diversi dilemme. Pépé, autore di una doppietta contro Curaçao, potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio al tridente Diallo-Bonny-Diomande. In difesa Singo non è ancora al meglio e i due centrali con ogni probabilità saranno Agbadou e Kossounou. Dall’altro lato, Solbakken ributterà nella mischia i titolarissimi dopo il corposo turnover di Foxborough: l’unico dubbio del ct scandinavo riguarda Ryerson, che non è sceso in campo contro la Francia. Se dovesse dare di nuovo forfait rivedremo Pedersen nel ruolo di terzino destro.

Come vedere Costa d’Avorio-Norvegia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Costa d’Avorio e Norvegia è in programma martedì alle 19:00 (ora italiana) all’AT&T Stadium di Arlington, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

L’equilibrio tra l’assetto difensivo ivoriano e l’arsenale scandinavo promette scintille. Di conseguenza, puntare sul segno Gol sembra la scelta più logica. La Norvegia non è capace di speculare e la sua difesa concede sempre qualcosa alle transizioni rapide degli avversari. Di contro, gli Elefanti hanno la potenza atletica e la qualità per perforare almeno una volta la retroguardia di Solbakken. Al tempo stesso, arginare Haaland e Odegaard per novanta minuti senza subire reti rasenta l’impossibile. Sulla falsariga del Gol, se la partita dovesse sbloccarsi nella prima mezzora i rischiamo di assistere a una girandola di emozioni simile a quella vista contro il Senegal. La Norvegia trascina solitamente le avversarie a ritmi altissimi: perfetta la combo con l’Over 2.5. Un’alternativa è la doppia chance esterna – Vichinghi leggermente favoriti – unita al Multigol 1-4.

Le probabili formazioni di Costa d’Avorio-Norvegia

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Doué, Agbadou, Kossounou, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Diallo, Bonny, Y. Diomande.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Aursnes, Berge, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2