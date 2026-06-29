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Pronostico Messico-Ecuador: la conferma arriva dai precedenti

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Messico-Ecuador è una partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Messico rientra a pieno titolo nel novero delle nazionali che hanno sorpreso di più nella fase a gruppi. Sì, il girone non era certo un girone della morte – oltre a El Tri figuravano anche Corea del Sud, Repubblica Ceca e Sudafrica – ma è il modo in cui gli uomini di Javier Aguirre l’hanno (stra)vinto che non poteva non fare notizia. Tre vittorie su tre (come Francia e Argentina), neanche una rete incassata e una sensazione di costante superiorità nei confronti degli avversari affrontati, mai in grado di scalfire la difesa messicana, anche grazie a un miedo escénico non indifferente.

Quinones
Pronostico Messico-Ecuador: la conferma arriva dai precedenti (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Giocare davanti al proprio pubblico – due volte all’Azteca e una a Guadalajara – è stato indubbiamente un fattore per una nazionale che quando ha organizzato i Mondiali (1970 e 1986) ha sempre fatto benissimo, arrivando in entrambe le occasioni a disputare i quarti di finale. Obiettivo che Raul Jimenez e compagni si sono prefissati anche stavolta, sebbene in un eventuale ottavo potrebbero incrociare l’Inghilterra di Harry Kane. E il livello, in quel caso, si alzerebbe vertiginosamente.

Prima, però, bisognerà focalizzarsi sull’ostacolo Ecuador, una selezione che in quanto a carattere ha poco da invidiare ai messicani. E che nel catino dell’Azteca vorrà giocarsi le sue carte, soprattutto dopo la clamorosa vittoria sulla Germania (2-1) nell’ultima giornata della fase a gironi che è valsa un’insperata qualificazione.

Tricolor, che impresa contro i tedeschi

Sì, perché la squadra di Sebastian Beccacece, dopo aver ottenuto un solo punto tra Costa d’Avorio (1-0) e Curaçao, sembrava ormai a un passo dall’eliminazione, benché dovesse sfidare i tedeschi già qualificati e sicuri del primo posto.

Gli ecuadoriani festeggiano il gol di Angulo alla Germania
Pronostico Messico-Ecuador: la conferma arriva dai precedenti (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Solamente un successo avrebbe permesso alla Tricolor di approdare alla fase ad eliminazione diretta per la prima volta dal 2006 e i sudamericani sono riusciti a portarlo a casa, approfittando di una Germania un po’ sazia e con la testa già al Paraguay. Angulo e Plata i grandi protagonisti del match di East Rutherford, che a Quito e Guayaquil non dimenticheranno facilmente: l’esterno in forza al Sunderland e l’attaccante del Flamengo hanno ribaltato la Mannschaft, passata in vantaggio dopo appena due minuti con Sané, ed hanno regalato un pomeriggio indimenticabile al popolo ecuadoriano, che comunque ha sempre dimostrato di credere nell’impresa.

L’Ecuador alla fine è passato come migliori terza, con un bottino di 1 vittoria, 1 pareggio e una sconfitta. I numeri relativi ai gol (due segnati e altrettanti subiti) sono abbastanza esplicativi e ci raccontano di una selezione che fa della solidità, del pressing alto e delle transizioni offensive i suoi principali punti di forza, nonostante un attacco non particolarmente prolifico.

Beccacece contro il Messico non stravolgerà la formazione, che dovrebbe essere simile a quella che ha battuto la Germania: davanti la coppia Plata-Valencia, Angulo confermato sulla corsia mancina dopo l’ottima prestazione di giovedì scorso. Non sono previsti cambi neppure nell’11 di Aguirre, che in attacco si affiderà al rodato tridente formato da Alvarado, Jimenez e Quinones. In difesa si contendono una maglia Edson Alvarez e Montes.

Come vedere Messico-Ecuador in diretta tv e in streaming

La sfida tra Messico ed Ecuador è in programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00 (ora italiana) all’Estadio Azteca di Città del Messico, in Messico, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Il Messico vola sulle ali dell’entusiasmo e si gode una striscia di 6 vittorie di fila, con ben 5 clean sheet all’attivo. Aguirre ha plasmato una squadra paziente, che fa del possesso e dell’equilibrio difensivo il suo credo. Davanti, la velocità di Quinones e il cinismo di Raul Jimenez proveranno a far saltare il banco. Inoltre, la cabala casalinga è spaventosa: il Messico è imbattuto nelle 9 partite di Coppa del Mondo giocate nella sua storia tra le mura amiche.

L’Ecuador, tuttavia, è forse il peggior cliente possibile per i padroni di casa. La Tricolor schiera una delle squadre più fisiche e atletiche del torneo, pressa altissimo e non teme affatto i 2.200 metri di altitudine di Città del Messico, essendo abituata a giocare nella sua fortezza di Quito. I precedenti recenti invitano alla prudenza: gli ultimi tre scontri diretti consecutivi tra le due nazionali – tra cui l’1-1 dello scorso novembre – si sono conclusi in parità e tutti con il segno Under 2.5. Un segno che potrebbe tranquillamente uscire anche stavolta. Difficile, tuttavia, immaginare una sconfitta del Messico nei 90 regolamentari all’Azteca davanti a oltre 80.000 spettatori caldissimi. La doppia chance a favore dei padroni di casa, combinata con un tetto massimo di tre reti, blinda la giocata con ottime probabilità di successo.

Le probabili formazioni di Messico-Ecuador

MESSICO (4-3-3): Rangel; Sanchez, Edson Alvarez, Vasquez, Gallardo; Brian Gutierrez, Lira, Romo; Alvarado, Raul Jimenez, Quinones.
ECUADOR (4-4-2): Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0

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