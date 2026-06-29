Pronostico Francia-Svezia, emergenza difensiva e attacco atomico: sono senza scampo

Francia-Svezia è una partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 23:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.
Non ha fatto prigionieri la Francia in uno dei gironi di ferro del Mondiale nordamericano, quello I. Tre a uno al Senegal, 3-0 all’Iraq e 4-1 alla Norvegia che, quasi come se fosse ormai rassegnata al secondo posto, ha schierato una formazione di sole riserve per preservare i titolari. Una dichiarazione di intenti vera e propria, in ogni caso, da parte della selezione di Didier Deschamps, che però ora dovrà continuare a tenere alti i giri del motore. Ai sedicesimi la attende la Svezia ma in caso di passaggio del turno i Bleus potrebbero trovarsi di fronte una rivale storica, la Germania, con all’orizzonte un quarto con una tra Olanda e Marocco e in semifinale un’eventuale finale anticipata con la Spagna.
No, Mbappé e compagni non sono capitati nel quadrante più abbordabile. E se l’obiettivo è raggiungere l’ultimo atto della rassegna iridata per la terza volta di fila ci sarà sicuramente da sudare.
Fortuna che Deschamps – pronto a tornare in panchina dopo il fugace ritorno in patria per la perdita della madre – può attingere da una rosa lunghissima e straordinariamente zeppa di talento, oltre a poter contare su un attacco che solo a leggere i nomi mette i brividi.
Una Francia fortissima non solamente sulla carta: i numeri fatti registrare finora ci dicono che siamo di fronte a una corazzata come poche se ne sono viste in questa manifestazione, che ne ha vinte tre su tre (l’unica insieme a Messico e Argentina), che non ha mai segnato meno di 3 gol a partita (10 totali tra Senegal, Iraq e Norvegia) e ne ha incassati appena 2. Sugli scudi Mbappé e Dembélé: il fenomeno del Real Madrid e il Pallone d’Oro in carica assoluti protagonisti con 4 reti a testa.
La difesa svedese non dà garanzie
La Svezia ha indubbiamente delle qualità, tra cui l’attacco deluxe composto da Isak e Gyokeres, ma non sembra in grado di opporre resistenza a questa Francia. Gli scandinavi hanno fatto vedere cose buone e meno buone nella fase a gironi, passando come una delle migliori terze grazie ai 4 punti conquistati tra Tunisia, maltrattata 5-1 all’esordio, e Giappone (1-1). La sonora lezione subita contro l’Olanda nella seconda giornata, però, non può passare inosservata: una sconfitta per 5-1 che inevitabilmente ha fatto rumore.
E che ha alimentato dei dubbi sulla tenuta difensiva degli uomini di Graham Potter, chiamati ad arginare l’arsenale di Deschamps. I 7 gol subiti nelle tre gare della fase a gironi non sono certamente un bel biglietto da visita, ma anche il reparto avanzato – escludendo la goleada contro la poco competitiva Tunisia – non è apparso in grande spolvero.
Tra l’altro l’ex tecnico di Chelsea e Brighton a East Rutherford dovrà fare a meno di uno dei difensori titolari, l’atalantino Hien (finito il Mondiale per lui), ed è in pensiero per le condizioni di Lindelof, uscito nel finale del match con il Giappone per un problema muscolare. In difesa, dunque, è emergenza. L’unico dubbio di Deschamps invece riguarda Saliba: il centrale dell’Arsenal ha saltato la Norvegia per un problema alla schiena ma contro la Svezia dovrebbe rientrare.
Come vedere Francia-Svezia in diretta tv in chiaro e in streaming gratis
Francia-Svezia è in programma martedì alle 23:00 (ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Francia-Svezia anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.
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Il pronostico
La Francia viaggia a ritmi decisamente troppo alti per questa Svezia. Specie considerando il collasso difensivo degli scandinavi contro l’Olanda e le pesanti assenze nel reparto arretrato di Potter. La quota che prevede la vittoria dei Bleus unita a un match da almeno tre reti complessive offre un valore altissimo, considerando la facilità con cui Mbappé e soci trovano la via del gol. Se gli scandinavi hanno incassato 5 reti contro gli olandesi e si presentano senza Hien e (forse Lindelof), pensare che la striscia dei Galletti (sempre almeno tre gol nelle ultime quattro del Mondiale) continui anche a East Rutherford è una scommessa tutt’altro che folle. Da valutare, dunque, l’Over 2.5 Casa.
Le probabili formazioni di Francia-Svezia
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Doué, Olise, Dembélé; Mbappé.
SVEZIA (3-4-3): Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Stroud; Elanga, Gyökeres, Isak.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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