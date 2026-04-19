Pronostico Carrarese-Pescara: le motivazioni pesano

Carrarese-Pescara è una partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Vero che la Carrarese, in caso di vittoria, andrebbe almeno per una settimana dentro i playoff, ma è altrettanto vero che il Pescara, che ha mostrato clamorosi segnali di risveglio nel corso delle ultime settimane, andando a vincere di nuovo fuori casa come successo nel corso dell’ultima trasferta, uscirebbe dalla zona rossa della classifica e si potrebbe prendere i playout.

Questa è una sfida nella quale le motivazioni faranno decisamente la differenza. E non ce ne vogliano i padroni di casa, che hanno già dato nel corso di questa stagione, ma la forza e la voglia pendono entrambe nei confronti della formazione abruzzese. Che si presenta pure con il dente avvelenato dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria dello scorso fine settimana: immeritata per come è arrivata. E non senza polemiche, tra le altre cose.

La Carrarese le ultime due sfide interne le ha vinte, e questo hanno permesso alla formazione di casa di tirarsi anche fuori in maniera definitiva (per qualche tempo c’è stato il rischio) da tutti i pericoli della classifica. Ora è tempo di guardare al futuro anche perché i playoff, è giusto dirlo, visti gli squadroni che ci sono in alto, non è che permetterebbero chissà quale pensiero. Insomma, il Pescara potrebbe continuare davvero a sognare.

Come vedere Carrarese-Pescara in diretta tv e in streaming

Carrarese-Pescara in programma domenica alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Crediamo che il Pescara (in una gara da almeno un gol per squadra e su questo non abbiamo il minimo dubbio) possa riuscire nel colpaccio esterno.

Le probabili formazioni di Carrarese-Pescara

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Oliana, Ruggeri; Belloni, Parlanti, Zuelli, Hasa, Rouhi; Abiuso, Finotto.

PESCARA (4-3-2-1): Saio; Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Caligara; Olzer, Insigne; Di Nardo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2