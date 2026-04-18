Pronostico Everton-Liverpool: gol a raffica nella stracittadina

Le ultime info in vista della stracittadina di Liverpool che assieme a City-Arsenal orienterà su di sé le luci dei riflettori

L’Hill Dickinson Stadium ospita la prima stracittadina del Merseyside e sarà verosimilmente gremito in ogni ordine di posto. Palpabile l’entusiasmo dei tifosi dell’Everton, galvanizzati dal filotto di risultati messo a referto dagli uomini di Moyes: dieci punti nelle ultime cinque giornate, un solo punto di distanza dal Chelsea quinto in classifica e con la possibilità di centrare un altro record.

Con una vittoria, infatti, Ndiaye e compagni abbatterebbero il muro dei cinquanta punti, sgretolato l’ultima volta nella stagione 2020-21 sotto la gestione Ancelotti. Diametralmente diverso è il periodo di forma del Liverpool, reduce dalla netta eliminazione dalla Champions maturata per mano del Psg che ha fatto seguito al successo casalingo con il Fulham.

Il 2-0 griffato da Rio Ngumoha e Salah aveva però interrotto una striscia di tre partite senza successo in Premier League; se si considerano le ultime cinque partite ufficiali, sono addirittura quattro le sconfitte a carico dei Reds, con la panchina di Slot mai così traballante.

I quattro punti di vantaggio sul Chelsea quinto in classifica (posto non banale perché l’ultimo valevole un posto in Champions) sono un bottino concreto ma non proprio rassicurante: solo la grande discontinuità del Chelsea ha impedito ai Blues di avvicinarsi in modo ancor più minaccioso. Una reazione da parte di Salah e compagni, insomma, appare assolutamente necessaria.

Come vedere Everton-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida Everton-Liverpool è in programma domenica alle 15 (ore italiane). Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Senza troppi tatticismi e scevro di incombenti motivazioni di classifica, l’Everton potrà impostare una partita aggressiva e pimpante, approfittando anche della maggiore freschezza atletica vista la gara di Champions che ha visto protagonista il Liverpool. Assolutamente ipotizzabile il segno GOAL, a quota 1,65 su Goldbet, Better e Sportsbet.

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Le probabili formazioni di Everton-Liverpool

EVERTON: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto.

LIVERPOOL: Mamardashvili; Szoboszlai, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Ngumoha; Isak.

Il pronostico

Ci sono tutti i presupposti per assistere ad un match vibrante, caratterizzato da molte occasioni da ambo le parti. La ricerca costante della verticalità potrebbe mettere i padroni di casa nelle condizioni di far male ad una difesa – quella del Liverpool – parsa tutto fuorché ermetica. Ad ogni modo, entrambe le squadre dovrebbero riuscire a trovare la via del gol.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2