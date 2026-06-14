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I prati d’Olanda incoronano il re: Majchrzak e de Minaur si giocano tutto a s’Hertogenbosch

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Chi alzerà il trofeo a s’Hertogenbosch? Tutto sulla sfida per il titolo tra Majchrzak, la vera sorpresa di questo torneo, e il top ten de Minaur.

Il palcoscenico di s’Hertogenbosch farà da palcoscenico a un incrocio tanto inedito quanto affascinante. Da una parte ci sarà la sorpresa assoluta del torneo, Kamil Majchrzak, approdato alla sua prima storica finale nel circuito maggiore a trent’anni suonati. Il polacco ha vissuto una settimana da sogno, superando prima la testa di serie numero uno Felix Auger-Aliassime nei quarti e poi domando Daniil Medvedev in una semifinale d’autore.

Majchrzak
I prati d’Olanda incoronano il re: Majchrzak e de Minaur si giocano tutto a s’Hertogenbosch (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Un cammino straordinario che certifica la settimana perfetta di un giocatore che sui campi in erba sta trovando la sua dimensione ideale, sorretto da una battuta precisissima. A complicare il suo cammino ci sarà, però, un avversario molto insidioso, ossia il top ten Alex de Minaur, che su questo campo ha già vinto il titolo nel 2024. L’australiano ha dominato la sua semifinale contro Adrian Mannarino.

I precedenti storici sorridono nettamente al nativo di Sydney, che è già stato capace di domare il polacco in occasione dei due precedenti scontri diretti nel circuito. Tuttavia, questo sarà il loro primissimo faccia a faccia sui prati europei, un dettaglio che aggiunge pepe a una sfida in cui la stanchezza accumulata nei turni precedenti potrebbe giocare un ruolo cruciale.

Majchrzak-de Minaur: il pronostico

de Minaur
Majchrzak-de Minaur: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Alex de Minaur, alla luce di quanto già evidenziato, è il grande favorito per la conquista del titolo. Nonostante il rendimento superbo mostrato dal tennista polacco nel corso delle ultime giornate, lo spessore tecnico e l’abitudine dell’australiano a calcare i campi più importanti del mondo nelle finali peseranno in maniera determinante nei momenti chiave dell’incontro. Il pronostico per questo ultimo atto premia inevitabilmente la maggiore esperienza internazionale e la solidità del campione in carica, che presumiamo possa vincere in 2 set per confermarsi sul trono olandese e spegnere i sogni di gloria del rivale.

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