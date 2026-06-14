Al Queen’s è l’ora della verità: Raducanu e Vekic si giocano la corona

Raducanu vuole il suo primo titolo Wta 500, ma occhio all’ostacolo Vekic: tutto sulla finale che si disputerà oggi sui prati del Queen’s Club.

I prati più verdi e celebri di Londra sono pronti a fare da scenario a un ultimo atto tanto inatteso quanto affascinante per il singolare femminile del Queen’s Club. Davanti al proprio pubblico, Emma Raducanu andrà a caccia del suo primo titolo Wta 500, che sarebbe la ciliegina sulla torta in una settimana di cui è stata protagonista assoluta.

La giocatrice britannica si presenta alla finale dopo aver letteralmente dominato, nella stessa giornata – il maltempo ha causato numerosi rinvii e un’inevitabile compressione dei match – prima Kamilla Rachimova, poi Iva Jovic, travolta con un netto e speculare doppio 6-2. Due prestazioni solide e prive di sbavature, che conferma come l’ex campionessa dello Us Open abbia finalmente ritrovato il giusto feeling sui campi verdi.

Dall’altra parte della rete ci sarà la croata Donna Vekic, protagonista a sua volta di una vera e propria favola sportiva in questa edizione del torneo. Entrata nel tabellone principale come lucky loser, la tennista balcanica ha scalato le gerarchie turno dopo turno, fino a sbarazzarsi in semifinale dell’altra beniamina di casa, Katie Boulter, con un eloquente 6-1 6-3 in poco più di un’ora. Per le due giocatrici si tratterà del primissimo scontro diretto in assoluto nel circuito maggiore, un fattore che rende la vigilia della sfida ancor più elettrizzante e aperta.

Vekic-Raducanu: il pronostico

L’analisi dei precedenti non offre indizi, ma la spinta del pubblico londinese e la freschezza mostrata nei turni precedenti mettono Emma Raducanu nella posizione di leggerissima favorita. La britannica ha le armi per scardinare le difese della croata, seppur la Vekic vanti una grandissima esperienza sui prati. Il pronostico per questa attesissima finale pende dalla parte di Raducanu, che verosimilmente vincerà in 3 set. La spinta emotiva dell’Andy Murray Arena dovrebbe fare la differenza contro una Vekic solida, ma che potrebbe pagare le fatiche psicologiche di una settimana partita dalle qualificazioni.