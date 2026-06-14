Pronostici Iraq-Norvegia: marcatore e tiri in porta

Pronostici Iraq-Norvegia: Haaland e soci sono una delle mine vaganti del torneo. Ecco le nostre scelte

La Norvegia si è qualificata in maniera diretta al Mondiale e quella foto da vichinghi in preparazione appunto della Coppa del Mondo è un segnale. Si vuole arrivare più avanti possibile.

E gli uomini ci sono. Soprattutto in attacco. E non c’è solo quell’attaccante del City che fa la differenza in ogni partita che gioca. Ma anche gli esterni, che hanno un passo clamoroso, diverso rispetto a tutti gli altri. Insomma, ci aspettiamo una Norvegia che potrebbe serenamente dilagare. Ed ecco quelli che secondo noi sono gli uomini che la potrebbero decidere. Anche perché, c’è da dirlo, l’Iraq, non è una squadra che può fare paura. E che ha davvero degli uomini che possono andare in difficoltà.

Pronostici Iraq-Norvegia: le nostre scelte

Come non inserire Haaland tra gli uomini che nel corso del match possono trovare la via della rete? Impossibile. Ha numeri pazzeschi il giornate norvegese, ha un fisico straripante, non ha una tecnica sopraffina ma vede la porta come nessun’altro giocatore al mondo. Parliamo del meglio del meglio. E vuole iniziare nel migliore dei modi in una partita che gli permette di farlo. Insomma, è lui il nostro uomo.

E potrebbe anche essere servito da Ryerson: con la maglia del Borussia Dortmund è stato quello che nel corso della stagione ha messo a referto il maggior numero di assist. E anche nell’ultima amichevole giocata con la maglia della Norvegia ha servito un passaggio vincente. Per quanto riguarda, infine, i possibili tiratori in porta, almeno due tiri nello specchio ce li aspettiamo da parte di quel diavolo che porta il nome di Nusa, un giocatore davvero di un altro livello. Mentre almeno una conclusione nello specchio da parte di Odegaard.

Ricapitolando, anche se al momento non ci sono quote su SportBet, Haaland marcatore, Nusa over 1,5 tiri in porta plus, Odegaard over 0,5 tiri in porta plus e Ryerson assist DUO: sono questi i nostri consigli.