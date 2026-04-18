Pronostico PSG-Lione, le assenze pesano: impresa proibitiva

PSG-Lione è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Reduce dal doppio 2-0 rifilato tra andata e ritorno al Liverpool nei quarti di Champions League e già con l’acquolina in bocca per la semifinale da urlo con l’onnipotente Bayern Monaco, il PSG nelle prossime due settimane proverà a chiudere ogni discorso per quanto riguarda il titolo in Ligue 1. Nell’anticipo del venerdì, nel frattempo, il Lens si è rifatto sotto grazie al successo rocambolesco sul Tolosa. Ed ora è di nuovo a -1 dalla corazzata parigina, che però ha giocato due partite in meno rispetto ai giallorossi (compreso lo scontro diretto, rinviato a metà maggio).

Come avvenne già lo scorso anno, gli uomini di Luis Enrique stanno alzando esponenzialmente il livello man mano che si avvicina il momento clou della stagione. Anche ad Anfield, in settimana, hanno dato prova della loro forza, contenendo alla perfezione i Reds e graffiando due volte la difesa di Arne Slot, in entrambe le occasioni con il Pallone d’Oro Dembélé. Per il PSG è stata la sesta vittoria di fila tra le varie competizioni: solo ed esclusivamente successi dal KO con il Monaco dello scorso 6 marzo.

L’infermeria ospite è affollata

Non sono ammessi passi falsi al Parco dei Principi contro un Lione che ha appena risollevato la testa dopo due mesi da incubo. Due a zero al Lorient domenica scorsa: arancioneri castigati da Yaremchuk e Tolisso. Gli uomini di Paulo Fonseca hanno potuto tirare così un lungo sospiro di sollievo, rimanendo in corsa per quel quarto posto (il Marsiglia è a +1) che fino a qualche settimana fa sembrava scontato grazie ad un’ottima prima parte di stagione.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Luis Enrique non avrà Nuno Mendes, a riposo dopo il problema muscolare accusato ad Anfield ma per lo stesso motivo è in dubbio anche Doué. Fonseca si affida al talentino Endrick, ma deve fare i conti con gli infortuni di Tolisso, Himbert, Nuamah, Fofana, Sulc e con l’assenza per squalifica di Tagliafico.

Come vedere PSG-Lione in diretta tv e in streaming

PSG-Lione è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+Over 2.5” è quotata a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Multigol Casa 2-4” è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il PSG è in uno stato di onnipotenza tecnica e fisica. La doppia vittoria contro il Liverpool in Champions ha certificato che Dembélé e soci giocano ormai un calcio di un’altra categoria.

Di fronte un Lione incerottato che, nonostante il ritorno al successo contro il Lorient, arriva a Parigi con l’infermeria piena zeppa e una fragilità difensiva che contro questo attacco rischia di trasformarsi in un incubo. Luis Enrique vorrà chiudere in fretta la pratica Ligue 1 per concentrarsi solo sul Bayern. La difesa del Lione difficilmente reggerà l’urto per novanta minuti: considerando che le ultime cinque sfide tra queste due squadre sono sempre terminate con il segno Over 2.5, lo spettacolo sembra essere assicurato.

Le probabili formazioni di PSG-Lione

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez; Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

LIONE (4-2-3-1): Greif; Kluivert, Mata, Niakhaté, Abner; Mangala, Morton; Maitland-Niles, Nartey, Afonso Moreira; Endrick.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0