I pronostici di venerdì 5 giugno: amichevoli internazionali e qualificazioni ai Mondiali femminili

I pronostici di venerdì 5 giugno, ci sono amichevoli internazionali e le partite di qualificazione ai Mondiali femminili

L’amichevole con l’Irlanda, per il Canada, sarà l’ultima tappa di avvicinamento al Mondiale casalingo, che i Canucks si apprestano ad ospitare insieme a USA e Messico. Guidati dallo statunitense Jesse Marsch, ex allenatore di Lipsia e Leeds, David e compagni cercheranno di qualificarsi per la prima volta nella loro storia alla fase a eliminazione diretta. Nelle uniche due partecipazioni (1986 e 2022) sono sempre usciti al termine della fase a gironi.

Il Canada arriva a questa passerella finale forte di un’invidiabile striscia di sette risultati utili consecutivi e galvanizzato dal solido 2-0 rifilato pochi giorni fa all’Uzbekistan. L’Irlanda, però, non ha alcuna intenzione di fare la vittima sacrificale. I Boys in Green sono imbattuti nelle tre amichevoli post-playoff, non hanno mai subito reti in questo parziale (0-0 con la Macedonia, 5-0 a Grenada e 1-0 sul Qatar) e testeranno severamente la tenuta atletica e la pazienza della manovra canadese.

Davanti al proprio pubblico e con l’entusiasmo della rassegna iridata alle porte, difficilmente i Canucks falliranno l’appuntamento con un risultato positivo. Tuttavia, l’organizzazione difensiva impressa dall’islandese Hallgrímsson all’Irlanda e la comprensibile prudenza dei nordamericani (che baderanno a evitare infortuni drammatici a ridosso del debutto) suggeriscono una gara bloccata, con un massimo di tre gol totali.

Pronostici: la scelta del Veggente

• CANADA VINCENTE in Canada-Irlanda, Amichevole, ore 01:30

Vincenti

SLOVACCHIA (in Slovacchia-Montenegro, Amichevole , ore 18:30)

(in Slovacchia-Montenegro, Amichevole ore 18:30) UNGHERIA (in Ungheria-Finlandia, Amichevole , ore 19:45)

(in Ungheria-Finlandia, Amichevole ore 19:45) PARAGUAY (in Paraguay-Nicaragua, Amichevole , ore 00:15)

(in Paraguay-Nicaragua, Amichevole ore 00:15) ARABIA SAUDITA (in Porto Rico-Arabia Saudita, Amichevole, ore 04:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Italia-Serbia , Qualificazioni Mondiali Femminili , ore 18:15

, , ore 18:15 Polonia-Francia , Qualificazioni Mondiali Femminili , ore 18:00

, , ore 18:00 Germania-Norvegia, Qualificazioni Mondiali Femminili, ore 20:35

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Spagna-Inghilterra, Qualificazioni Mondiali Femminili, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 4.93 GOLDBET ; N.D. SPORTBET; 4.93 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Spagna-Inghilterra, Qualificazioni Mondiali Femminili, ore 21:10