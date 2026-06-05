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I pronostici di venerdì 5 giugno: amichevoli internazionali e qualificazioni ai Mondiali femminili

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I pronostici di venerdì 5 giugno, ci sono amichevoli internazionali e le partite di qualificazione ai Mondiali femminili

L’amichevole con l’Irlanda, per il Canada, sarà l’ultima tappa di avvicinamento al Mondiale casalingo, che i Canucks si apprestano ad ospitare insieme a USA e Messico. Guidati dallo statunitense Jesse Marsch, ex allenatore di Lipsia e Leeds, David e compagni cercheranno di qualificarsi per la prima volta nella loro storia alla fase a eliminazione diretta. Nelle uniche due partecipazioni (1986 e 2022) sono sempre usciti al termine della fase a gironi.

I pronostici di venerdì 5 giugno: amichevoli internazionali e qualificazioni ai Mondiali femminili (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Il Canada arriva a questa passerella finale forte di un’invidiabile striscia di sette risultati utili consecutivi e galvanizzato dal solido 2-0 rifilato pochi giorni fa all’Uzbekistan. L’Irlanda, però, non ha alcuna intenzione di fare la vittima sacrificale. I Boys in Green sono imbattuti nelle tre amichevoli post-playoff, non hanno mai subito reti in questo parziale (0-0 con la Macedonia, 5-0 a Grenada e 1-0 sul Qatar) e testeranno severamente la tenuta atletica e la pazienza della manovra canadese.

Davanti al proprio pubblico e con l’entusiasmo della rassegna iridata alle porte, difficilmente i Canucks falliranno l’appuntamento con un risultato positivo. Tuttavia, l’organizzazione difensiva impressa dall’islandese Hallgrímsson all’Irlanda e la comprensibile prudenza dei nordamericani (che baderanno a evitare infortuni drammatici a ridosso del debutto) suggeriscono una gara bloccata, con un massimo di tre gol totali.

Pronostici: la scelta del Veggente

CANADA VINCENTE in Canada-Irlanda, Amichevole, ore 01:30

Vincenti

  • SLOVACCHIA (in Slovacchia-Montenegro, Amichevole, ore 18:30)
  • UNGHERIA (in Ungheria-Finlandia, Amichevole, ore 19:45)
  • PARAGUAY (in Paraguay-Nicaragua, Amichevole, ore 00:15)
  • ARABIA SAUDITA (in Porto Rico-Arabia Saudita, Amichevole, ore 04:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Italia-Serbia, Qualificazioni Mondiali Femminili, ore 18:15
  • Polonia-Francia, Qualificazioni Mondiali Femminili, ore 18:00
  • Germania-Norvegia, Qualificazioni Mondiali Femminili, ore 20:35

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Spagna-Inghilterra, Qualificazioni Mondiali Femminili, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 4.93 GOLDBET ; N.D. SPORTBET; 4.93 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Spagna-Inghilterra, Qualificazioni Mondiali Femminili, ore 21:10

 

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