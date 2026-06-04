Il cielo è azzurro sopra Parigi: Arnaldi-Cobolli, il derby storico che vale la finale del Roland Garros

Chi conquisterà la finale di Parigi? Cobolli e Arnaldi si sfidano nel derby azzurro più importante di sempre: il pronostico del match di venerdì 5 giugno.

Fino a questo momento il Roland Garros ci ha regalato gioie e dolori in egual misura. Prima l’uscita di scena – inaspettata e prematura – di Jannik Sinner, che ha salutato il pubblico al secondo turno. Poi, il doloroso ritiro di Matteo Berrettini, che ha dovuto abbandonare l’idea di approdare in semifinale per via di un dolore all’anca che gli ha impedito di andare avanti e di giocarsi fino alla fine il pass con il suo connazionale. Resta, almeno quella, la felicità derivante dalla consapevolezza che ci sarà sicuramente un italiano in finale.

Già, perché da questa parte del tabellone il cielo è più azzurro che mai, considerando che una delle due semifinali sarà un clamoroso, storico e tesissimo derby italiano tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Due ragazzi cresciuti insieme, due facce della splendida gioventù del nostro tennis che si ritrovano sul palcoscenico più prestigioso della terra battuta per contendersi un biglietto di sola andata verso la finale Slam. Sarà una sfida fratricida, certo, ma comunque andrà, e questa non è inutile retorica, sarà un successo: uno di loro giocherà per la Coppa dei Moschettieri.

I due arrivano a questo appuntamento dopo aver percorso strade diametralmente opposte, sia a livello fisico che emotivo. Arnaldi ha strappato il pass per la semifinale, dicevamo, approfittando del doloroso ritiro di Berrettini nel corso del loro quarto di finale. Fino a quel momento, però, la sua era stata tutt’altro che una passeggiata: il ligure aveva già trascorso in campo più di 17 ore, per cui tutto si può dire tranne che il suo traguardo non sia stato sudato. Al di là del ritiro del suo amico e collega, il Matteo semifinalista è apparso in grandissima forma e focalizzato sull’obiettivo. Cobolli, invece, ha firmato l’impresa del torneo nei quarti, piegando la resistenza di un ottimo Felix Auger-Aliassime al termine di una battaglia epica, vinta sul filo dei nervi e sorretta da una condizione atletica straripante.

Arnaldi-Cobolli: il pronostico

Benché entrambi meritino il pass per la finale, per l’audacia e l’ottima forma fisica mostrate in campo, il pronostico di questo storico derby pende leggermente a favore di Cobolli. Un verdetto che è figlio dell’ottimo momento del romano, che sarà ancor più in fiducia dopo il capolavoro contro Auger-Aliassime. Ma c’è di più, in realtà: uno dei due match tra questi due giocatori a livello Atp è stato disputato proprio qui, al Roland Garros, appena un anno fa. E in quella circostanza ad avere la meglio fu il romano, che vincendo in 4 set si prese la rivincita 2 anni dopo la sconfitta rimediata ad Umago. Cobolli avrà dalla sua il vantaggio psicologico di aver già battuto il connazionale a Parigi, ma le sorprese sono dietro l’angolo: Arnaldi farà di tutto per imbrigliare il connazionale nella sua rete, tanto che, data la posta in palio, ipotizziamo una battaglia lunghissima, da non meno di 4 set.