Mondiale 2026 in TV e streaming: dove vedere tutte le 104 partite in diretta

Mondiali 2026, il countdown entra nel vivo. Nel frattempo, ecco la guida definitiva per i tifosi che vogliono godersi lo show in tv e in streaming.

Con una versione extralarge a 48 Nazionali e un totale record di 104 partite in programma dall’11 giugno al 19 luglio, il Mondiale 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada si preannuncia come una gigantesca abbuffata di calcio.

Per i tifosi italiani, che pure dovranno fare i conti con la dolorosa assenza di una rappresentanza azzurra, sintonizzarsi sui match richiederà quest’anno una doppia mappa: quella dei canali in chiaro e quella delle piattaforme streaming in abbonamento.

La vera casa del Mondiale 2026 è infatti Dazn: la piattaforma di streaming si è assicurata i diritti dell’intero torneo e trasmetterà tutte le 104 partite in diretta per i propri abbonati, comprese 69 sfide in totale esclusiva che non passeranno da nessun’altra parte. Un racconto imponente, con studi live, approfondimenti e contenuti on-demand accessibili tramite l’app ufficiale su smart tv, smartphone, tablet e PC. L’ideale, dunque, per chi vuole immergersi a 360° nella magica atmosfera dei Mondiali.

Palinsesto e fuso orario: la guida completa per non perdersi neanche un gol

Chi preferisce la tv tradizionale in chiaro non rimarrà comunque del tutto a bocca asciutta. La Rai si è aggiudicata un pacchetto di 35 incontri selezionati, che manderà in onda gratuitamente su Rai 1, Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

La copertura pubblica si concentrerà sui grandi eventi della rassegna: il match inaugurale dell’11 giugno, una selezione degli incroci della fase a gironi, le semifinali e la finale. Grande esclusa da questa tornata di diritti è invece Sky, che non trasmetterà alcuna sfida del torneo.

Il vero fattore da gestire sarà il fuso orario americano. Le gare occuperanno infatti l’intera giornata italiana: si partirà con i primi match nel tardo pomeriggio (attorno alle 18), si proseguirà in prima serata (21 o 22) e si chiuderà a notte fonda, con le sfide della costa ovest programmate tra l’01 e le 03 del mattino.