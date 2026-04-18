Pronostico Juventus-Bologna: in campionato ci riescono da 14 partite di fila

Juventus-Bologna è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Occasionissima per la Juventus dopo la sconfitta a sorpresa del Como nell’anticipo con il Sassuolo. Battuti 2-1 al Mapei Stadium, gli uomini di Cesc Fabregas nell’anticipo del venerdì non sono riusciti ad effettuare il sorpasso sui bianconeri, rimanendo a -2. Da Reggio Emilia non poteva arrivare notizia migliore per la Signora, che adesso ha la possibilità di allungare sui lariani, approfittando anche del fatto che Roma e Atalanta, altre due dirette concorrenti per il quarto posto, si toglieranno punti a vicenda: (Spalletti, ovviamente, tiferà Dea, visto che è al momento quella più attardata).

La Juventus, in ogni caso, dovrà fare il proprio dovere nel posticipo domenicale contro il Bologna allo Stadium. Un match che arriva dopo due vittorie consecutive ed altrettanti clean sheet: una settimana fa Locatelli e compagni si sono imposti proprio sull’Atalanta, espugnando Bergamo con un gol dell’ex Boga (0-1). Pur soffrendo la verve bergamasca, i bianconeri si sono dimostrati più cinici, sfruttando una delle poche occasioni. La difesa, insomma, ha ritrovato la solidità perduta: nelle ultime cinque giornate la porta della Juve è rimasta inviolata ben quattro volte (unico gol subito quello nell’1-1 con il Sassuolo). Luciano Spalletti tenterà di tenere a bada anche l’attacco dei felsinei, che in campionato vengono da due successi di fila contro Cremonese (1-2) e Lecce (2-0).

Il Bologna però in settimana è stato strapazzato dall’Aston Villa nel quarto di finale di ritorno di Europa League: l’avventura europea è terminata nel peggiore dei modi per i rossoblù, che già all’andata avevano perso 3-1 con i Villans nonostante una prestazione coraggiosa. In Inghilterra invece abbiamo assistito ad un match a senso unico, con la squadra di Vincenzo Italiano mai capace di impensierire veramente quella di Unai Emery.

Ora al Bologna resta solo il campionato. Il settimo posto, che può valere la Conference League, è ancora raggiungibile: l’Atalanta ha solo 5 punti in più. Missione difficile ma non impossibile. Italiano nel frattempo dovrebbe proseguire con le rotazioni a Torino: riecco Ferguson dopo la squalifica, il tridente invece sarà composto da Orsolini, Castro e Cambiaghi. A centrocampo si contendo una maglia Odgaard e Moro. Spalletti con il ritorno di McKennie tornerà a schierare il 4-2-3-1 con lo statunitense nel ruolo di fantasista, coadiuvato da Conceiçao e Yildiz. Permagnono i dubbi su Kelly e Thuram (il francese si è allenato a parte), in attacco infine il duello è tra David e Boga, con quest’ultimo pronto a dare il proprio apporto dalla panchina.

Come vedere Juventus-Bologna in diretta tv e in streaming

Juventus-Bologna, in programma domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Comparazione quote

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Il pronostico

La Juve sembra aver ritrovato il cinismo dei giorni migliori e una solidità difensiva granitica: 4 clean sheet nelle ultime 5 gare. Spalletti ha alzato drasticamente la media punti rispetto al predecessore Tudor (1.96) e punta sulla freschezza dei vari McKennie, Yildiz e Conceição per scardinare la retroguardia di un Bologna che potrebbe accusare le fatiche psicofisiche della trasferta di Birmingham.

I precedenti sono una sentenza: i rossoblù non battono la Vecchia Signora dal 2011 e lo Stadium è un tabù che dura da 13 partite. La Juventus, oltretutto, non può fallire l’occasione di staccare il Como. Il Bologna è una squadra coraggiosa che segna in trasferta da ben 14 gare consecutive, ma la solidità del muro difensivo juventino e le motivazioni Champions dei bianconeri secondo noi faranno la differenza. I felsinei potrebbero interrompere la serie di clean sheet, ma la qualità offensiva di Spalletti dovrebbe garantire i tre punti.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Odgaard; Orsolini, Castro, Cambiaghi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1