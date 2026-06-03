Crollano le regine, avanzano le mine vaganti: semifinale tra Shnaider e Chwalinska

Saltate tutte le big a Parigi, Shnaider e Chwalinska si giocano il pass per la finale della vita. L’analisi della seconda semifinale del Roland Garros.

La seconda semifinale del Roland Garros mette di fronte due giocatrici che difficilmente avremmo immaginato di vedere approdare a questo punto del torneo, in un’edizione che – esattamente come accaduto nel circuito Atp – ha visto cadere i principali favoriti per la vittoria. Diana Shnaider, che in questi giorni abbiamo scoperto essere una tennista dalla solidità d’acciaio, sfiderà Maja Chwalinska, la straordinaria sorpresa polacca che ha letteralmente scompaginato i piani del tabellone principale.

Se per la Shnaider questa semifinale rappresenta comunque il punto più alto di una carriera in ascesa, per la sua giovane avversaria è il coronamento di un cammino da sogno, costruito mattone dopo mattone contro ogni logica e contro ogni pronostico della vigilia. La 22enne russa è arrivata fin qui asfaltando tutte come fosse un vero e proprio rullo compressore, lasciando solo le briciole alle avversarie incontrate sul suo cammino.

L’ultima delle quali, per inciso, è stata proprio la favoritissima Aryna Sabalenka, che punto dopo punto è caduta sotto i colpi della russa. Chwalinska, dal canto suo, ha dovuto compiere dei veri e propri miracoli sportivi, superando indenne i primi turni grazie a un tennis di squisita intelligenza tattica, che ha finito per sfibrare mentalmente giocatrici ben più accreditate di lei. Come Anna Kalinskaya, per esempio, l’ultima ad essere caduta sotto i suoi colpi. Prima ancora di lei, anche Sakkari e Zheng si erano arrese al suo cospetto.

Shnaider-Chwalinska: il pronostico

Queste due – inaspettate, diciamoci la verità – semifinaliste del Roland Garros si incrociano per la prima volta a livello di circuito maggiore, ma un precedente c’è già: nel 2022, sulla terra battuta dell’ITF di Istanbul, fu la russa a imporsi in due set piuttosto lottati. Un dettaglio che rappresenta un indizio, se vogliamo, circa i possibili risvolti di questo match, che seppur lontano nel tempo si è giocato sulla stessa superficie del Roland Garros. Shnaider, ora come ora, è la favorita per l’accesso all’atto conclusivo dello Slam, ma solo a patto che riesca a gestire la pressione psicologica che questa delicatissima partita, inevitabilmente, porterà con sé. Chwalinska, dal canto suo, sta già comunque vivendo una favola e scenderà in campo sul Philippe Chatrier con la mente completamente sgombra e con la consapevolezza di non aver nulla da perdere, ragion per cui lotterà come se non ci fosse un domani. Il pronostico pende a favore di Shnaider, ma la partita potrebbe rivelarsi molto più godibile e lottata del previsto, rendendo verosimile ed intrigante l’ipotesi di un primo set combattuto.