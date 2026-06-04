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Pronostico Messico-Serbia: un’altra vittoria per non spegnere l’entusiasmo

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Messico-Serbia è un’amichevole e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 04:00 (ora italiana): notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Messico vuole arrivare preparato al Mondiale casalingo, che si appresta a organizzare insieme a USA e Canada. Quella guidata da Javier Aguirre tra l’altro sarà la prima selezione a scendere in campo il prossimo 11 giugno, dunque tra una settimana esatta, aprendo ufficialmente le danze nel match inaugurale con il Sudafrica, valido per il gruppo A (girone composto anche da Repubblica Ceca e Corea del Sud).

Aguirre
Pronostico Messico-Serbia: un’altra vittoria per non spegnere l’entusiasmo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

E le due amichevoli giocate in questa finestra hanno effettivamente dimostrato che il Tri è già in clima Mondiale: prima la vittoria per 2-0 contro il Ghana, poi quella di misura contro l’Australia, abbattuta domenica scorsa da un gol del genoano Vasquez (1-0). Il successo sui Socceroos ha contribuito ad allungare la striscia positiva degli uomini di Aguirre, imbattuti da 7 partite (5 vittorie e 2 pareggi) e di fatto imbattuti nel 2026. Il selezionatore sta lavorando molto sulla fase di non possesso: nello stesso parziale il Messico ha incassato a malapena una rete, collezionando ben 6 clean sheet.

L’ultimo test prima dell’esordio nella rassegna iridata è quello con la Serbia, selezione che non parteciperà al Mondiale e che viene da una sconfitta scioccante nell’amichevole con Capo Verde (3-0). Il commissario tecnico Veljko Paunovic, a cui spetterà una non semplice ricostruzione, ha lasciato a casa quasi tutti i big – non ci sono i vari Vlahovic, Kostic e Milinkovic-Savic – ed anche contro il Messico nell’amichevole di Toluca continuerà con esperimenti e rotazioni.

Come vedere Messico-Serbia in diretta tv e in streaming

Birmancevic contro Capo Verde
Pronostico Messico-Serbia: un’altra vittoria per non spegnere l’entusiasmo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Messico-Serbia, in programma nella notte tra giovedì e venerdì alle 04:00 all’Estadio Nemesio Diez di Toluca, in Messico, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Scommettere sulla vittoria dei padroni di casa è l’opzione più logica e supportata dai fatti. Il Messico deve regalare l’ultimo show al proprio pubblico per presentarsi al match inaugurale con il morale a mille, mentre la selezione serba, priva di leader tecnici ed emotivi, farà una fatica tremenda a reggere l’urto e l’intensità del Tri a Toluca, risentendo anche dell’altitudine (si gioca a quasi 3000 metri). Considerando la sterilità offensiva mostrata da una sperimentale Serbia nell’ultimo test e la feroce concentrazione che il ct messicano pretenderà dai suoi per blindare la porta prima del debutto ufficiale, il clean sheet interno combinato al successo è una quota di valore assoluto.

Le probabili formazioni di Messico-Serbia

MESSICO (4-2-3-1): Ochoa; Reyes, Montes, Gomez, Gallardo; Vargas, Lira; Huerta, Mora, Quinones; Gimenez.
SERBIA (4-2-3-1): F. Stankovic; Mimovic, Simic, Pavlovic, Avdic; Petrovic, A. Stankovic; Zivkovic, Zukic, Randelovic; Ivanovic.

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