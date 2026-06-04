I pronostici di giovedì 4 giugno: amichevoli internazionali

I pronostici di giovedì 4 giugno, ci sono amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali, in campo Francia e Spagna
La Spagna è la favorita numero uno per la vittoria del prossimo Mondiale, almeno secondo la maggior parte dei bookmaker. Status che la Roja si è guadagnata grazie allo strepitoso trionfo nell’ultimo Europeo, dimostrando come, oltre a valorizzare la quantità smisurata di talento offensivo, il ct Luis De La Fuente sia riuscito a mettere su un impianto di gioco ben definito nonché a creare un gruppo affiatato e coeso.
La cifra tecnica e tattica della Roja non è minimamente paragonabile a quella dell’Iraq, che si presenta in Galizia con l’unico obiettivo di fare densità ultra-difensiva, rintanarsi nella propria trequarti e limitare i danni in vista del terribile girone mondiale che la vedrà opposta a Francia, Senegal e Norvegia.
Oltre alla Spagna, tra le favorite d’obbligo per la vittoria del Mondiale c’è la Francia. I Bleus anche stavolta possono contare su una rosa zeppa di campioni e di talento che non ha eguali tra le altre rappresentative. Basti pensare che la formazione degli esclusi da Deschamps (da Kolo Muani a Khephren Thuram, passando per Camavinga e Kalulu) potrebbe tranquillamente dire la sua in una manifestazione internazionale come Mondiali o Europei. Il reparto avanzato è quello che fa più paura. Oltre a Mbappé, Deschamps può disporre dei vari Dembélé, Doué e Barcola – tutti e tre protagonisti con il PSG bicampione d’Europa – e di un fenomeno assoluto come Olise, per distacco il miglior giocatore dell’ultima edizione della Champions League con il suo Bayern Monaco.
L’amichevole contro la Costa d’Avorio sarà probante: la nazionale africana ha dimostrato contro Scozia e Corea di saper far male alle selezioni europee e ha la qualità per colpire a sua volta.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 3-5 in Spagna-Iraq, Amichevole, ore 21:00
Vincenti
- SVEZIA O PAREGGIO (in Svezia-Grecia, Amichevole, ore 19:00)
- SPAGNA (in Spagna-Iraq, Amichevole, ore 21:00)
- FRANCIA (in Francia-Costa d’Avorio, Amichevole, ore 21:10)
- MESSICO (in Messico-Serbia, Amichevole, ore 04:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Spagna-Iraq, Amichevole, ore 21:00
- Francia-Costa d’Avorio, Amichevole, ore 21:10
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Svezia-Grecia, Amichevole, ore 19:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 3.40 GOLDBET ; 3.48 SPORTBET; 3.40 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Francia-Costa D’Avorio, Amichevole, ore 21:10
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