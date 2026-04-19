Pronostico Bragantino-Remo: rivincita attesa 24 anni

Bragantino-Remo è una partita della dodicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono solamente tre i precedenti nella storia tra queste due formazioni. E se il Bragantino ha vinto i primi due, nell’ultimo, datato 2002, il Remo ha vinto quattro a uno infliggendo, allora, una dura lezione a questa squadra. Nel frattempo sono successo un sacco di cose, e adesso il Bragantino ha tutte le occasioni per prendersi una rivincita.

Nonostante in mezzo alla settimana i padroni di casa abbiamo avuto una partita di Copa Sudamericana, quindi con diverse energie perse, non ci pare possano esserci dubbi su quale squadra sia davvero favorita in questo match. Pure il Remo ha giocato in una delle molteplici manifestazioni brasiliane, e ha pure perso. Mentre il Bragantino, dopo due sconfitte di fila, ha almeno ritrovato il sorriso. E non lo vuole di certo perdere in questa partita contro una squadra che dopo undici giornate già disputate ha già un meno sei in classifica molto importante. Insomma, ci pare chiaro il concetto e ci pare anche che lo avrete capito anche voi. Una sfida che non avrà quasi storia.

Come vedere Bragantino-Remo in diretta tv e in streaming La sfida valida per la dodicesima giornata del Brasileirao Bragantino-Remo, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Bragantino è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.77 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Non è in discussione la vittoria dei padroni di casa, in una gara che dovrebbe anche regalare meno di tre reti complessive. E dovrebbe anche vedere una sola squadra a segno: il Bragantino, ovviamente. Le probabili formazioni di Bragantino-Remo BRAGANTINO (4-2-3-1): Cleiton; Sant’Anna, Alix, Gustavo, Juninho; Matheus, Gabriel; Mosquera, Lucas Barbosa, Marcelinho; Pitta.

REMO (4-2-3-1): Marcelo Ranger; Marcelinho, Marilon, Tchamba, Mayk; Ze Welison, Patrick; Jaja, Braga, Manga; Taliari. POSSIBILE RISULTATO: 2-0