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Pronostico Bragantino-Remo: rivincita attesa 24 anni

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Bragantino-Remo è una partita della dodicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono solamente tre i precedenti nella storia tra queste due formazioni. E se il Bragantino ha vinto i primi due, nell’ultimo, datato 2002, il Remo ha vinto quattro a uno infliggendo, allora, una dura lezione a questa squadra. Nel frattempo sono successo un sacco di cose, e adesso il Bragantino ha tutte le occasioni per prendersi una rivincita.

Pronostico Bragantino-Remo
Pronostico Bragantino-Remo: rivincita attesa 24 anni (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nonostante in mezzo alla settimana i padroni di casa abbiamo avuto una partita di Copa Sudamericana, quindi con diverse energie perse, non ci pare possano esserci dubbi su quale squadra sia davvero favorita in questo match. Pure il Remo ha giocato in una delle molteplici manifestazioni brasiliane, e ha pure perso. Mentre il Bragantino, dopo due sconfitte di fila, ha almeno ritrovato il sorriso. E non lo vuole di certo perdere in questa partita contro una squadra che dopo undici giornate già disputate ha già un meno sei in classifica molto importante. Insomma, ci pare chiaro il concetto e ci pare anche che lo avrete capito anche voi. Una sfida che non avrà quasi storia.

Come vedere Bragantino-Remo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la dodicesima giornata del Brasileirao Bragantino-Remo, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Non è in discussione la vittoria dei padroni di casa, in una gara che dovrebbe anche regalare meno di tre reti complessive. E dovrebbe anche vedere una sola squadra a segno: il Bragantino, ovviamente.

Le probabili formazioni di Bragantino-Remo

BRAGANTINO (4-2-3-1): Cleiton; Sant’Anna, Alix, Gustavo, Juninho; Matheus, Gabriel; Mosquera, Lucas Barbosa, Marcelinho; Pitta.
REMO (4-2-3-1): Marcelo Ranger; Marcelinho, Marilon, Tchamba, Mayk; Ze Welison, Patrick; Jaja, Braga, Manga; Taliari.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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