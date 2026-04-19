I pronostici di domenica 19 aprile: Serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di domenica 19 aprile, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e altri campionati in giro per il mondo

La partita più importante di questa domenica si gioca senza dubbio in Premier League ed è un vero e proprio spareggio per il titolo che mette di fronte il Manchester City di Guardiola e l’Arsenal del suo allievo Arteta.

I Citizens sono arrivati alla sosta per le nazionali di marzo dopo aver battuto 2-0 l’Arsenal a Wembley nella finale di EFL Cup, per poi travolgere il Liverpool nei quarti di FA Cup e ripetersi anche contro il Chelsea in Premier League. Mentre il City volava, l’Arsenal ha iniziato a vedere la propria stagione sgretolarsi: alla mancata vittoria della EFL Cup si è aggiunta l’eliminazione in FA Cup per mano del Southampton, squadra di Championship, nel sabato di Pasqua.

I Gunners sono poi caduti anche contro il Bournemouth (2-1) lo scorso weekend: se dovessero perdere ancora in questo fine settimana, il City si porterebbe a soli tre punti di distanza con una partita in meno, mentre la squadra di Mikel Arteta sembra vacillare ancora una volta nel mese di aprile.

In Francia il PSG, semifinalista di Champions League, vorrà intanto archiviare la pratica Ligue 1: contro il Lione c’è da aspettarsi una nuova vittoria.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Manchester City-Arsenal, Premier League, ore 17:30

Vincenti

MONACO (in Monaco-Auxerre, Ligue 1, ore 15:00)

(in Monaco-Auxerre, ore 15:00) FRIBURGO (in Friburgo-Heidenheim, Bundesliga, ore 15:30)

(in Friburgo-Heidenheim, ore 15:30) PSG (in PSG-Lione, Ligue 1, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Monaco-Auxerre , Ligue 1, ore 15:00

, Ligue 1, ore 15:00 Friburgo-Heidenheim , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 PSG-Lione, Ligue 1, ore 20:45

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bayern Monaco-Stoccarda , Bundesliga, ore 17:30

, Bundesliga, ore 17:30 Manchester City-Arsenal , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Strasburgo-Rennes, Ligue 1, ore 17:15

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 14.40 GOLDBET ; 16.83 SPORTBET; 14.40 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Metz-Paris FC, Ligue 1, ore 17:15