Pronostico Francia-Costa d’Avorio: test probante contro gli Elefanti

Francia-Costa d’Avorio è un’amichevole e si gioca giovedì alle 21:10: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Didier Deschamps e la sua Francia, prima di dirsi definitivamente addio – dopo il Mondiale nordamericano il ct, in carica ormai dal 2012, saluterà la nazionale – puntano ad arrivare in fondo alla rassegna iridata che inizierà la prossima settimana. L’obiettivo è giocare quella che sarebbe la terza finale consecutiva, impresa che non si verifica dai tempi del dominio del Brasile, che tra il 1994 e il 2002 arrivò a disputare tre volte di fila l’ultimo atto, portando a casa ben due coppe del mondo.

I Bleus anche stavolta possono contare su una rosa zeppa di campioni e di talento che non ha eguali tra le altre rappresentative. Basti pensare che la formazione degli esclusi da Deschamps (da Kolo Muani a Khephren Thuram, passando per Camavinga e Kalulu) potrebbe tranquillamente dire la sua in una manifestazione internazionale come Mondiali o Europei. Il reparto avanzato è quello che fa più paura. Oltre a Mbappé, Deschamps può disporre dei vari Dembélé, Doué e Barcola – tutti e tre protagonisti con il PSG bicampione d’Europa – e di un fenomeno assoluto come Olise, per distacco il miglior giocatore dell’ultima edizione della Champions League con il suo Bayern Monaco.

Prima nel ranking Fifa davanti alla Spagna, l’altra grande favorita per la vittoria del Mondiale, la Francia deve dimostrare di aver fatto passi in avanti rispetto all’ultimo Europeo, quando non riuscì a sfruttare l’enorme dose di talento deludendo a livello di gioco e dipendendo quasi esclusivamente dalle giocate dei singoli. Le ultime amichevoli però ci hanno restituito una Francia più propositiva e organizzata. A marzo i Blues hanno battuto il Brasile di Ancelotti (1-2) e travolto la Colombia (1-3), vincendo la quarta partita di fila.

Il girone in cui è stata sorteggiata la selezione transalpina non è dei più semplici, anzi. C’è la Norvegia di Haaland, una possibile mina vagante, il Senegal vicecampione d’Africa e la debuttante Iraq.

Gli ivoriani tornano al Mondiale dopo 12 anni

Per questo motivo Deschamps vuole che i suoi si facciano trovare pronti ed in tal senso sarà importante oliare i meccanismo nei test con Costa d’Avorio e Irlanda del Nord.

Gli Elefanti tornano a giocare un Mondiale dopo aver mancato le ultime due edizioni. Dominate in lungo e in largo le qualificazioni, chiuse al primo posto il proprio girone con 26 punti su 30 disponibili. Lo scorso inverno, tuttavia, la rappresentativa guidata da Emerse Faé non è riuscita a difendere il titolo di campione d’Africa, venendo eliminata dalla competizione continentale ai quarti di finale dall’Egitto di Momo Salah. Da allora la Costa d’Avorio ha giocato due amichevoli, entrambe vinte contro Corea del Sud (0-4) e Scozia (0-1). In Nordamerica gli Elefanti dovranno vedersela con Germania, Curaçao ed Ecuador: un girone abbastanza equilibrato.

Come vedere Francia-Costa d’Avorio in diretta tv e in streaming

Francia-Costa d’Avorio è in programma giovedì alle 21:10 allo Stade de la Beaujoire di Nantes, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La Francia davanti è una macchina da guerra davvero illegale e sbloccherà quasi certamente il match, ma l’atteggiamento più offensivo chiesto da Deschamps e i carichi di lavoro della preparazione potrebbero concedere qualcosa dietro. La Costa d’Avorio ha dimostrato contro Scozia e Corea di saper far male alle selezioni europee e ha la qualità per colpire a sua volta. la combo che prevede la vittoria francese abbinata a un match da almeno tre gol complessivi è un’ottima opzione. Giocatori come Mbappé e Olise, anche a ritmi ridotti, possono inventare la giocata vincente in qualsiasi momento.

Le probabili formazioni di Francia-Costa d’Avorio

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Cherki, Mbappé; Dembélé.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Fofana; Doué, Kossounou, N’Dicka, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Diallo, Guessand, Diomandé.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1