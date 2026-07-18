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Pronostico Elfsborg-Sirius: si allunga in alto

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Elfsborg-Sirius è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico 

Una partita in meno rispetto alla seconda della classe che ha anche nove punti di distacco. Il Sirius, dopo dodici giornate di campionato, sta volando. E non ha nessuna intenzione di fermarsi. Meglio aumentare il bottino adesso, visto il momento clamoroso. E meglio sfruttare anche le evidenti problematiche dei padroni di casa.

Pronostico Elfsborg-Sirius
Pronostico Elfsborg-Sirius: si allunga in alto (Profilo Instagram Sirius) – Ilveggente.it

L’Elfsborg, infatti, oltre ad essere settimo con 18 punti conquistati in questa prima parte di annata, viene da due sconfitte di fila (e prima cinque pareggi consecutivi) e quindi non conosce il gusto della vittoria da moltissimo tempo. Anzi, nelle ultime nove partite ha vinto solamente una volta. Insomma, si è inceppato qualcosa e nessuno riesce ad aggiustare la situazione.

Evidente che il Sirius in questo momento abbia davvero tutte le carte in regola per riuscire a prendersi una vittoria importante. Anche perché la squadra ospite, come spiegato, non vuole mollare il colpo. Sa benissimo che la stagione è lunga e prima o poi qualche passo falso arriverà. Meglio andare forti adesso. Mettere fieno in cascina per l’inverno.

Come vedere Elfsborg-Sirius in diretta tv e in streaming

Elfsborg-Sirius è in programma domenica alle 19:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Sirius è quotata 1.97 su GoldbetLottomatica e a 1.97 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.52 su GoldbetLottomatica e a 1.52 su Sportbet.

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Il pronostico

Una vittoria esterna con questa quota è assolutamente da prendere. Parliamo tra le altre cose della prima della classe che fino ad oggi ha fatto tutto quello che ha voluto. Per l’Elfsborg, insomma, continua il momento poco positivo.

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Le probabili formazioni di Elfsborg-Sirius

ELFSBORG (4-2-3-1): Petterson; Wikstrom, Holmen, Isherwood, Okeke; Magnusson, Olsson; Kamara, Beck, Sigurlaplsson; Ihler.
SIRIUS (4-2-3-1): Celic; Castgreen, Soumah, Sandberg, Krusnell; Heier, Lindberg; Adindu, Svensson, Bjerkebo; Ure.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

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