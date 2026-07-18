Pronostico Elfsborg-Sirius: si allunga in alto

Elfsborg-Sirius è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico
Una partita in meno rispetto alla seconda della classe che ha anche nove punti di distacco. Il Sirius, dopo dodici giornate di campionato, sta volando. E non ha nessuna intenzione di fermarsi. Meglio aumentare il bottino adesso, visto il momento clamoroso. E meglio sfruttare anche le evidenti problematiche dei padroni di casa.
L’Elfsborg, infatti, oltre ad essere settimo con 18 punti conquistati in questa prima parte di annata, viene da due sconfitte di fila (e prima cinque pareggi consecutivi) e quindi non conosce il gusto della vittoria da moltissimo tempo. Anzi, nelle ultime nove partite ha vinto solamente una volta. Insomma, si è inceppato qualcosa e nessuno riesce ad aggiustare la situazione.
Evidente che il Sirius in questo momento abbia davvero tutte le carte in regola per riuscire a prendersi una vittoria importante. Anche perché la squadra ospite, come spiegato, non vuole mollare il colpo. Sa benissimo che la stagione è lunga e prima o poi qualche passo falso arriverà. Meglio andare forti adesso. Mettere fieno in cascina per l’inverno.
Come vedere Elfsborg-Sirius in diretta tv e in streaming
Elfsborg-Sirius è in programma domenica alle 19:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Sirius è quotata 1.97 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.52 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Una vittoria esterna con questa quota è assolutamente da prendere. Parliamo tra le altre cose della prima della classe che fino ad oggi ha fatto tutto quello che ha voluto. Per l’Elfsborg, insomma, continua il momento poco positivo.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Elfsborg-Sirius
ELFSBORG (4-2-3-1): Petterson; Wikstrom, Holmen, Isherwood, Okeke; Magnusson, Olsson; Kamara, Beck, Sigurlaplsson; Ihler.
SIRIUS (4-2-3-1): Celic; Castgreen, Soumah, Sandberg, Krusnell; Heier, Lindberg; Adindu, Svensson, Bjerkebo; Ure.
POSSIBILE RISULTATO: 1-3
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus