Pronostico Elfsborg-Sirius: si allunga in alto

Elfsborg-Sirius è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico

Una partita in meno rispetto alla seconda della classe che ha anche nove punti di distacco. Il Sirius, dopo dodici giornate di campionato, sta volando. E non ha nessuna intenzione di fermarsi. Meglio aumentare il bottino adesso, visto il momento clamoroso. E meglio sfruttare anche le evidenti problematiche dei padroni di casa.

L’Elfsborg, infatti, oltre ad essere settimo con 18 punti conquistati in questa prima parte di annata, viene da due sconfitte di fila (e prima cinque pareggi consecutivi) e quindi non conosce il gusto della vittoria da moltissimo tempo. Anzi, nelle ultime nove partite ha vinto solamente una volta. Insomma, si è inceppato qualcosa e nessuno riesce ad aggiustare la situazione.

Evidente che il Sirius in questo momento abbia davvero tutte le carte in regola per riuscire a prendersi una vittoria importante. Anche perché la squadra ospite, come spiegato, non vuole mollare il colpo. Sa benissimo che la stagione è lunga e prima o poi qualche passo falso arriverà. Meglio andare forti adesso. Mettere fieno in cascina per l’inverno.

Come vedere Elfsborg-Sirius in diretta tv e in streaming

Elfsborg-Sirius è in programma domenica alle 19:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Sirius è quotata 1.97 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.52 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Una vittoria esterna con questa quota è assolutamente da prendere. Parliamo tra le altre cose della prima della classe che fino ad oggi ha fatto tutto quello che ha voluto. Per l’Elfsborg, insomma, continua il momento poco positivo.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Elfsborg-Sirius

ELFSBORG (4-2-3-1): Petterson; Wikstrom, Holmen, Isherwood, Okeke; Magnusson, Olsson; Kamara, Beck, Sigurlaplsson; Ihler.

SIRIUS (4-2-3-1): Celic; Castgreen, Soumah, Sandberg, Krusnell; Heier, Lindberg; Adindu, Svensson, Bjerkebo; Ure.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3