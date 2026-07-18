Merida-Dzumhur, un campione inedito per Umago: il pronostico della finale

Si disputerà oggi la finale dell’Atp 250 di Umago tra Daniel Merida e Damir Dzumhur: ecco l’analisi dell’incontro e il pronostico.

Il sipario sta per calare sull’Atp 250 di Umago e, dopo una settimana ricca di colpi di scena, sarà la finale tra Daniel Merida Aguila e Damir Dzumhur ad assegnare il titolo in palio in Croazia. Lo spagnolo e il bosniaco hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni offerte dal tabellone, conquistandosi con merito la possibilità di giocare la partita più importante della settimana.

Merida è stato il grande protagonista della parte alta del tabellone: ha raggiunto la finale senza concedere nemmeno un set, eliminando in semifinale Roman Andres Burruchaga con un netto 6-4 6-2 e confermando, così, un rendimento di altissimo livello per tutta la settimana.

Dall’altra parte della rete ci sarà Dzumhur, che ha dovuto faticare molto di più per conquistare la finale. Il bosniaco ha infatti rimontato Alex Molcan in semifinale, imponendosi in tre set dopo aver perso il primo. Un successo che dice tanto e che comprova, ancora una volta, la sua capacità di restare lucido anche nei momenti più complicati del match.

Merida-Dzumhur: il pronostico

Per Merida sarà la prima vera occasione per conquistare un titolo Atp, mentre Dzumhur proverà a far valere tutta la propria esperienza in un appuntamento di questo livello. Il bosniaco è un avversario ostico, ma lo spagnolo ha dato l’impressione di avere qualcosa in più nel corso del torneo: non ha ancora perso un set, ha espresso un tennis estremamente solido e arriva alla finale con energie probabilmente superiori rispetto al suo avversario, reduce, come dicevamo, da una semifinale molto dispendiosa. Questi elementi fanno pendere il pronostico dalla parte dello spagnolo, benché non sembrino esserci dubbi sul fatto che Dzumhur possieda l’esperienza per allungare il confronto e renderlo molto equilibrato. Nonostante ciò, Merida sembra avere le carte in regola per completare una settimana fin qui impeccabile e mettere le mani sul primo titolo Atp della carriera.