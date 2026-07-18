I pronostici di sabato 18 luglio: Francia-Inghilterra ai Mondiali, Eliteserien e non solo

I pronostici di sabato 18 luglio: finale per il terzo posto dei Mondiali, Eliteserien e altri campionati
La finale per il terzo posto dei Mondiali tra Francia e Inghilterra promette spettacolo. Entrambe arrivano all’appuntamento deluse dalle rispettive eliminazioni in semifinale, ma dispongono di una qualità offensiva enorme e potrebbero affrontare la partita con meno calcoli rispetto ai turni precedenti.
I Bleus hanno bisogno di riscattare la brutta prestazione offerta contro la Spagna, mentre l’Inghilterra dovrà reagire dopo essersi fatta rimontare dall’Argentina. Anche la corsa al titolo di capocannoniere può aggiungere motivazioni: Mbappé è a quota otto gol, Kane e Bellingham inseguono con sei.
Le finali per il terzo posto sono spesso caratterizzate da un carattere amichevole con difese meno attente e numerose occasioni. Per questo motivo la combinazione GOL + OVER 2.5 appare la soluzione più interessante.
Il programma di sabato propone inoltre diversi incontri interessanti nella Chinese Super League. Le sfide Dalian Young Boy-Shandong Taishan e Wuhan Three Towns-Shenzhen Xinpengcheng hanno le caratteristiche adatte per regalare almeno una rete per parte.
Lo Shandong Taishan possiede qualità sufficienti per andare a segno anche in trasferta, ma il Dalian Young Boy può approfittare del fattore campo e delle concessioni difensive degli avversari. Si preannuncia equilibrata e potenzialmente movimentata anche Wuhan Three Towns-Shenzhen Xinpengcheng, altra partita nella quale il segno GOL merita fiducia.
Pronostici: la scelta del Veggente
• GOL + OVER 2.5 in Francia-Inghilterra, Mondiali 2026 – finale per il terzo posto, ore 23:00
Vincenti
- VIKING (in Viking-Sandefjord, Eliteserien)
- LUDOGORETS (in Ludogorets-Lokomotiv Plovdiv, Parva Liga)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Francia-Inghilterra, Mondiali 2026 – finale per il terzo posto, ore 23:00
- Molde-Brann, Eliteserien, ore 18:00
- Kristiansund-Sarpsborg, Eliteserien, ore 16:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Dalian Young Boy-Shandong Taishan, Chinese Super League, ore 13:35
- Wuhan Three Towns-Shenzhen Xinpengcheng, Chinese Super League, ore 14:00
- HamKam-Tromsø, Eliteserien, ore 14:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 13.98 GOLDBET ; 15.40 SPORTBET; 13.98 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Francia-Inghilterra, Mondiali 2026, ore 23:00
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