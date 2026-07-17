Pronostico IK Start-Rosenborg: si sblocca l’attacco contro la difesa più perforata

IK Start-Rosenborg è un match valido per la quattordicesima giornata dell’Eliteserien e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non si può che definire disastrosa la prima parte di stagione dell’IK Start, una delle due neopromosse di questa Eliteserien. Finora è un ritorno in massima serie da incubo quello del club di Kristiansand, capace di totalizzare la miseria di 7 punti in 13 giornate, incassando addirittura 30 gol. Neppure la sosta sembra aver rivitalizzato la squadra di Azar Karadas, sconfitta una settimana fa sul campo del Brann (2-1 e secondo KO consecutivo in campionato).

Oltre a una fase difensiva oltremodo deficitaria, l’IK Start ha deluso tremendamente in trasferta, dove ha raccolto un punto in 8 gare e subito 23 gol. Decisamente meglio tra le mura amiche, anche se il bottino di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta non può di certo far dormire sonni tranquilli alla tifoseria giallonera.

Se vogliono rimettersi in carreggiata – il tempo per riprendere quota ci sarebbe pure – devono cambiare marcia al più presto, a cominciare dal match casalingo con il Rosenborg.

Rosenborg, il ribaltone ha funzionato

Il club di Trondheim, che durante il lungo stop per i Mondiali nordamericani ha esonerato Alexander Tettey sostituendolo con Freyr Alexandersson, ha tirato fuori gli artigli nella prima gara post-sosta, travolgendo con un netto 3-0 il Kristiansund e tornando a sorridere dopo aver ottenuto un solo punto nelle tre partite precedenti.

Segno che l’avvicendamento in panchina tra i due allenatori ha sortito gli effetti sperati, sebbene sia ancora troppo presto per trarre delle conclusioni. Il Rosenborg ora ha l’occasione di voltare definitivamente pagina contro la peggior squadra (finora) dell’Eliteserien, con la quale tra l’altro non hanno mai perso negli ultimi 18 incontri. In caso di vittoria per i bianconeri sarebbe il primo successo in trasferta della stagione: il Rosenborg non ha segnato neanche un gol fuori casa.

Come vedere IK Start-Rosenborg in diretta tv e streaming

La sfida IK Start-Rosenborg, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

La fragilità difensiva dei padroni di casa (30 gol incassati finora) unita alla fame di gol esterni del Rosenborg indirizza la sfida verso un match ricco di capovolgimenti di fronte. La soglia delle tre marcature totali appare assai probabile, sulla falsariga degli ultimi precedenti e della filosofia d’attacco delle due squadre. I più coraggiosi possono optare anche per il 2 fisso: la cura Alexandersson ha ridato morale ai bianconeri ed ffrontare la retroguardia più perforata di Norvegia è un’occasione d’oro per sfatare il tabù trasferta e conquistare i primi tre punti esterni stagionali, sfruttando un’imbattibilità negli scontri diretti che dura ormai da ben diciotto partite.

Le probabili formazioni di IK Start-Rosenborg

IK START (5-3-2): Larsen; Reitan, Jebali, Norheim, Ujkani, Strannegard; Mvoué, Segberg, Ugland; Cornelius, Lorentzen.

ROSENBORG (4-4-2): Wahlstedt; Mortensen, Volden, Nemcik, Dahl; Ceide, Vaananen, Bomholt, Duris;

Chiakha, Islamovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2