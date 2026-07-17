Pronostici Spagna-Argentina: marcatore e tiri in porta

Pronostici Spagna-Argentina, nel New Jersey è tutto pronto per la finale del Mondiale 2026. Si sfidano i campioni d’Europa contro quelli del Sudamerica e del mondo.

Il prato del MetLife Stadium di East Rutherford è pronto a fare da palcoscenico a Spagna-Argentina, l’atto finale del Mondiale 2026 che incarna alla perfezione l’essenza originaria della competizione: il confronto tra filosofie antitetiche, la battaglia definitiva tra il controllo assoluto e la frenesia più sfrenata.

La Spagna campione d’Europa è arrivata fin qui quasi a fari spenti, dopo lo shock dello 0-0 all’esordio contro Capo Verde. Gli uomini di Luis de la Fuente, tuttavia, non hanno mai smarrito la calma olimpica che li contraddistingue, incassando a malapena una rete in tutto il torneo prima di dare una memorabile lezione di calcio alla favoritissima Francia in semifinale.

A Dallas, il sontuoso asse mediano composto da Fabian Ruiz e Rodri ha letteralmente anestetizzato l’arsenale transalpino (Mbappé, Olise e Dembélé ridotti a un misero 0,31 xG), mentre l’estro di Dani Olmo nello stretto e le accelerazioni di Yamal hanno fatto il resto.

Uno dei simboli di questa Roja è Oyarzabal, il bomber silenzioso della Real Sociedad che ha già timbrato 5 volte il cartellino nel corso della kermesse, confermando quel killer istinct che due anni fa mise in ginocchio l’Inghilterra a Berlino nella finalissima dell’Europeo tedesco. E la tranquillità con cui persino difensori come Pedro Porro sanno andare a segno dimostra la totalità della macchina iberica.

L’Argentina di Lionel Scaloni, dal canto suo, ha vissuto una traiettoria diametralmente opposta. Sulla carta il tabellone sembrava in discesa, avendo evitato le prime 15 potenze del ranking FIFA fino alla semifinale, ma sul campo è stata una trincea continua.

Capo Verde piegato solo ai supplementari, l’Egitto superato tra mille tensioni VAR, la Svizzera domata solo dopo il rosso a Embolo e, infine, l’epico trionfo in rimonta contro l’Inghilterra firmato dal colpo di testa di Lautaro Martinez su assistenza del solito, eterno Lionel Messi. A 39 anni, la Pulce comanda la classifica della Scarpa d’Oro a quota 8 reti (pari a Mbappé) in un’Albiceleste che sopperisce alla fluidità con un carattere d’acciaio. Scaloni riempirà la mediana di uomini per aggredire il palleggio spagnolo e spezzare il ritmo con piccoli falli sistematici. La vera chiave del match sarà la tenuta mentale della Roja per tutti i novanta minuti, perché quando l’Argentina è con le spalle al muro e il tempo stringe, la sua furia agonistica diventa quasi impossibile da contenere.

Oyarzabal ha già deciso una finale

Nello scacchiere di una finale che si preannuncia così bloccata, lo studio dei calciatori più propensi alla conclusione diventa dunque una risorsa fondamentale per andare a caccia di valore nelle quote.

Per quanto riguarda il marcatore, dirottiamo la nostra scelta proprio su Oyarzabal. Uno che non avrà il palcoscenico mediatico dei suoi compagni, ma è l’uomo dei gol pesanti nelle notti che contano. Con 5 reti all’attivo e una media di 3.1 tiri totali (1.6 nello specchio), la sua straordinaria mobilità può mandare in tilt la coppia centrale di Scaloni. Inoltre, l’aver calciato il rigore in semifinale contro la Francia lo incorona come potenziale specialista dal dischetto in caso di massima punizione.

Tre i potenziali tiratori sotto la nostra lente e il primo di questi è Messi. Contro l’Inghilterra l’otto volte Pallone d’Oro è stato costretto a galleggiare sulla trequarti per sfuggire alla gabbia di Thomas Tuchel, effettuando un solo tiro ma regalando due assist. In finale, conscio del fatto che possa con ogni probabilità trattarsi dell’ultima recita mondiale della sua vita, Messi cercherà molto più frequentemente la porta nell’ultimo terzo di campo. Impegnare due volte il portiere spagnolo è ampiamente alla sua portata.

Un altro su cui puntare è lo spagnolo Baena. Diventato un titolare inamovibile nello scacchiere di de la Fuente grazie alla sua grande duttilità, l’esterno offensivo dell’Atletico Madrid agirà sulla corsia sinistra. Le sue accelerazioni e la tendenza ad accentrarsi per calciare col destro metteranno in seria difficoltà la catena laterale difensiva argentina (sia essa presidiata da Molina o Montiel). Terzo tiratore della Roja con 1.8 conclusioni a match e già a segno nel torneo, Baena secondo noi inquadrerà lo specchio almeno una volta.

Chiudiamo con uno dei protagonisti argentini nella semifinale con l’Inghilterra, Enzo Fernandez. Il centrocampista del Chelsea è il secondo uomo più pericoloso dell’Albiceleste dopo sua maestà Messi, con una media fissa di 2 conclusioni a partita. Ha già fatto male da fuori area agli inglesi e ha il baricentro perfetto per raccogliere le seconde palle respinte dalla difesa spagnola. Anche se sarà molto impegnato nel pressing sul duo Rodri-Fabian Ruiz, troverà di certo lo spazio per scoccare almeno due traccianti dalla distanza.

Quindi, ricapitolando: Oyarzabal marcatore Plus, Messi over 1,5 tiri in porta Plus, Enzo Fernandez over 1,5 tiri totali Plus e Baena over 0,5 tiri in porta Plus, su Goldbet hanno un valore di 18,04 volte la posta.