Pronostico Kristiansund-Sarpsborg 08: a caccia del poker in casa della penultima

Kristiansund-Sarpsborg 08 è un match valido per la quattordicesima giornata dell’Eliteserien e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nonostante fosse trascorso più di un mese dall’ultimo match ufficiale, il Kristiansund non è riuscito ad arrestare la striscia di sconfitte e nello scorso fine settimana ha incassato il terzo KO di fila in casa del Rosenborg al termine di un match senza storia.

Un 3-0 nettissimo, che ha messo nuovamente in mostra le fragilità difensive della formazione allenata da Amund Skiri, la cui porta non resta inviolata da metà aprile e che ha sempre subito almeno un gol nelle ultime 10 partite, amichevoli comprese. Di questo passo non sarà affatto semplice risalire la china: in classifica il Kristiansund si trova al penultimo posto e se il campionato terminasse oggi non eviterebbe la retrocessione diretta.

Come se non bastasse, Skiri deve fare i conti con un’infermeria affollata ed anche nella sfida con il Sarpsborg 08 l’allenatore dovrà fare delle rinunce importanti. Gli ospiti invece non sembrano avere di questi problemi: nella prima dopo la sosta per il Mondiale nordamericano, gli uomini di Even Sel si sono imposti 1-0 sulla seconda forza del torneo, il Viking, abbattuto grazie a una rete di Karlsbakk al 22esimo del primo tempo. Enorme iniezione di fiducia per un club che pure a maggio si era congedato alla grande, con le due vittorie di fila ottenute ai danni di Molde e Brann, fondamentali per avvicinarsi alla zona Europa. Il momento difficile vissuto tra aprile e maggio, dunque, oggi è solamente un lontano ricordo.

Come vedere Kristiansund-Sarpsborg 08 in diretta tv e streaming

La sfida Kristiansund-Sarpsborg 08, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il divario psicologico e di forma tra le due squadre è evidente. Il Kristiansund ha incassato una media di 1.6 gol a partita nelle ultime 10 uscite e si ritrova con una difesa decimata dalle assenze, pur mantenendo tra le mura amiche un piglio più combattivo (1.33 gol segnati di media a partita).

Il Sarpsborg 08, dal canto suo, punta alla quarta vittoria di fila e si presenta a ranghi completi. Sebbene il ruolino esterno degli ospiti sia stato talvolta altalenante (una sola vittoria nelle ultime 5 trasferte), il momento di fiducia e la spinta propulsiva del gruppo di Sel potrebbero rivelarsi fattori determinanti su un campo caldo ma storicamente aperto alle reti da ambo le parti (10 degli ultimi 16 scontri diretti sono terminati con l’esito Gol). Se volete evitare i segni fissi, la combinazione dei gol è un’ottima alternativa. La storia recente di questo scontro diretto (9 incontri su 16 finiti con almeno tre reti totali), unita alle fiammate d’orgoglio interne del Kristiansund e all’incisività offensiva del Sarpsborg, suggeriscono una partita scoppiettante e ricca di reti.

Le probabili formazioni di Kristiansund-Sarpsborg 08

KRISTIANSUND (4-2-3-1): Saether; Munksgaard, Juliusson, Ulvestad, Flex; Igor, Odegard; Ronning, Isaksen, Kilen; Alvheim.

SARPSBORG 08 (4-4-2): Oy; Niyukuri, Utvik, Odegaard, Hiim; Sorli, Halvorsen, Christiansen, Hansen; Karlsbakk, Williams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2