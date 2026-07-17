Pronostico Los Angeles Galaxy-Los Angeles FC: ottava volta di fila

Los Angeles Galaxy-Los Angeles FC è una partita della sedicesima giornata della MLS: dove vederla, formazioni e pronostico
Un derby è sempre un derby. Ma in America le cose non vanno sempre in un certo modo. Di solito, da queste parti, le sfide tra squadre della stessa città sono tese, con pochi gol. Beh, in questo caso è tutto il contrario, dimenticate la noia.
Nelle ultime sette occasioni questa sfida è finita con almeno un gol per squadra e con almeno tre reti complessive. Le difese sono divertenti e gli attaccanti non vedono l’ora di giocare sfide del genere. Ora, la classifica dice che gli ospiti sono quinti, dentro i playoff, mentre i padroni di casa partirebbero, nella post season, dai sedicesimi di finale. I punti di differenza sono quattro. Non tantissimi.
Il Los Angeles FC viene da un momento negativo soprattutto in trasferta. Tre sconfitte di fila. Mentre i Galaxy in casa nelle ultime cinque gare hanno piazzato quattro risultati utili nelle ultime cinque (due vittorie) che regalano un po’ di fiducia. Comunque, per tutto il nostro pronostico, vi rimandiamo sotto.
Come vedere Los Angeles Galaxy-Los Angeles FC in diretta tv e in streaming
Los Angeles Galaxy-Los Angeles FC è in programma sabato 18 luglio alle 04:25. In Italia il match non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha acquisito i diritti della MLS.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.65 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.47 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Gara da GOL e da Over. Pochi dubbi su questo. E poi come spiegato prima sarà l’ottava volta di fila che questo derby finirà così. Occhio al pareggio: è il risultato più frequente.
Le probabili formazioni di Los Angeles Galaxy-Los Angeles FC
LOS ANGELES GALAXY (4-2-3-1): Marcinkowski; Yamane, Glasnes, Haak, Nelson; Wydner, Cerrillo; Gabriel Pec, Reus, Miller; Paintisil.
LOS ANGELES FC (4-3-3): Hasal; Hollinsgshead, Porteous, Nikosi Tafari, Segura; Delgado, Tilman, Choiniere; Martinez, Son, Bouanga.
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