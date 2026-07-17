Pronostico Mirassol-Gremio: in casa fanno un altro sport

Mirassol-Gremio è una partita della diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico.
Nonostante la classifica in questo momento veda avanti il Gremio – di cinque punti – questa partita il Mirassol la dovrebbe vincere. Anche perché ha una striscia aperta, davvero importante, con questa formazione.
Nei tre precedenti che ci sono stati, in tutte le occasioni, il Mirassol ha sempre vinto. E poi ci sono anche le partite interne dei biancoverdi, che tra le mura amiche davvero non sbagliano mai, o quasi mai. Per dire: nelle ultime sette gare giocate in casa sono arrivate sei vittorie e un pareggio. Anche importanti. Anche decisive e con squadre superiori. Insomma, parliamo di un gruppo che si esalta. Certo: anche il Gremio fuori casa viene da cinque risultati utili. Ma non è una squadra costruita per fare questo in tutta la stagione. Prima o poi un passo falso deve per forza esserci. E crediamo senza dubbio possa essere questa la settimana giusta.
Come vedere Mirassol-Gremio in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao Mirassol-Gremio, in programma sabato all’01:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
La vittoria del Mirassol è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.90 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Mirassol vincente. Con quota altissima. E anche quella del GOL è una quota succulenta. Il cammino del Mirassol tra le mura amiche è clamoroso e continuerà anche dopo questa partita.
Le probabili formazioni di Mirassol-Gremio
MIRASSOL (4-2-3-1): Walter; Daniel, Joao Victor, Willian, Reinaldo; Jose Aldo, Denilson; Carlos Eduardo, Shaylon, Alesson; Edson Carioca.
GREMIO (4-2-3-1): Weverton; Pavon, Gustavo, Walter, Pedro; Perez, Nardoni; Enamorado, Gabriel Mec, Amuzu; Carlos Vinicius.
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