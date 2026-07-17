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Pronostico Mirassol-Gremio: in casa fanno un altro sport

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Mirassol-Gremio è una partita della diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante la classifica in questo momento veda avanti il Gremio – di cinque punti – questa partita il Mirassol la dovrebbe vincere. Anche perché ha una striscia aperta, davvero importante, con questa formazione.

Pronostico Mirassol-Gremio
Pronostico Mirassol-Gremio: in casa fanno un altro sport (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nei tre precedenti che ci sono stati, in tutte le occasioni, il Mirassol ha sempre vinto. E poi ci sono anche le partite interne dei biancoverdi, che tra le mura amiche davvero non sbagliano mai, o quasi mai. Per dire: nelle ultime sette gare giocate in casa sono arrivate sei vittorie e un pareggio. Anche importanti. Anche decisive e con squadre superiori. Insomma, parliamo di un gruppo che si esalta. Certo: anche il Gremio fuori casa viene da cinque risultati utili. Ma non è una squadra costruita per fare questo in tutta la stagione. Prima o poi un passo falso deve per forza esserci. E crediamo senza dubbio possa essere questa la settimana giusta. 

Come vedere Mirassol-Gremio in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao Mirassol-Gremio, in programma sabato all’01:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

La vittoria del Mirassol è quotata 1.90 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.90 su GoldbetLottomatica.

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Il pronostico

Mirassol vincente. Con quota altissima. E anche quella del GOL è una quota succulenta. Il cammino del Mirassol tra le mura amiche è clamoroso e continuerà anche dopo questa partita.

Le probabili formazioni di Mirassol-Gremio

MIRASSOL (4-2-3-1): Walter; Daniel, Joao Victor, Willian, Reinaldo; Jose Aldo, Denilson; Carlos Eduardo, Shaylon, Alesson; Edson Carioca. 
GREMIO (4-2-3-1): Weverton; Pavon, Gustavo, Walter, Pedro; Perez, Nardoni; Enamorado, Gabriel Mec, Amuzu; Carlos Vinicius. 

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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