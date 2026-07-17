Pronostico HamKam-Tromsø: trasferta trappola per la capolista

HamKam-Tromsø è un match valido per la quattordicesima giornata dell’Eliteserien e si gioca sabato alle 14:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
La sosta per il Mondiale sembra aver fatto bene al Tromsø, attuale capolista dell’Eliteserien. I biancorossi sette giorni fa hanno fatto la voce grossa nel match casalingo con il Valerenga, travolto 4-0 alla Romssa Arena con tanto di doppietta dell’attaccante Asen Larsen. Un successo certamente salutare, quello che serviva dopo i deludenti risultati di fine maggio (sconfitta per 5-0 contro il Bodø/Glimt e due pareggi di fila conb Aalesund e KFUM Oslo) che avevano permesso alle dirette concorrenti di rifarsi sotto. In effetti, il primato del Tromsø rimane assai precario: gli uomini di Jorgen Vik, infatti, hanno giocato rispettivamente tre e due gare in più rispetto a Viking e Bodø, in questo momento a -1 e -2, dunque potenzialmente davanti.
Per scongiurare il sorpasso già in questa giornata, il Tromsø deve superare l’esame HamKam. Trasferta che si preannuncia abbastanza insidiosa, dal momento che la squadra di Thomas Myhre sta dimostrando di essere in possesso delle giuste credenziali per combattere con altre big del campionato norvegese per un posto in Europa. L’HamKam è attualmente sesto in classifica, a -4 dal quarto posto che vorrebbe dire pass per la Conference League. Nell’ultimo turno il club di Hamar ha pareggiato 2-2 nonostante la superiorità numerica da inizio ripresa contro il Sandefjord, allungando a tre la striscia di risultati positivi. Da metà aprile i biancoverdi hanno perso solo una volta in otto partite (10 se consideriamo pure le due amichevoli disputate con Fredrikstad e Goteborg durante la pausa Mondiale).
Come vedere HamKam-Tromsø in diretta tv e streaming
La sfida HamKam-Tromsø, in programma sabato alle 14:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.
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Il pronostico
Il trend offensivo dell’HamKam è molto costante, essendo i biancoverdi andati a segno in tutte le ultime 10 sfide disputate. Il Tromsø recupera lo squalificato Warneryd e si affida a un ruolino storico mostruoso contro i rivali (11 vittorie e 2 pareggi in 13 confronti diretti), ma il rendimento esterno della capolista lascia decisamente a desiderare, con appena 0.5 gol segnati di media nelle ultime quattro trasferte. La pressione è tutta sugli ospiti, costretti a difendere con i denti un primato virtuale, mentre l’HamKam giocherà col vento in poppa e la mente sgombra per agganciare il treno europeo.
Andiamo contro il trend storico che vede il Tromsø dominare questa sfida. L’HamKam è una macchina quasi perfetta in casa e raramente fallisce gli appuntamenti contro le grandi davanti al proprio pubblico. La sterilità offensiva esterna del Tromsø rende la doppia chance interna la previsione più solida e plausibile.
Le probabili formazioni di HamKam-Tromsø
HAMKAM (5-3-2): Sandberg; Metcalfe, Gjone, Opsahl, Amundsen-Day, Ekeroth; Trondsen, Mares, Potur; Niang, Udahl.
TROMSO (5-3-2): Haugaard; Cornic, Skjaervik, Guddal, Vadebu, Innvaer; Edvardsson, Jenssen, Hjerto-Dahl; Larsen, Asen Larsen.
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