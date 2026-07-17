Pronostici Francia-Inghilterra: quasi ammoniti plus

Pronostici Francia-Inghilterra: la finalina per il terzo posto alla fine la vogliono vincere tutti. Ecco le nostre scelte

Alla fine è sempre una finalina. Ma alla fine la vogliono sempre vincere tutti. Ecco perché Francia-Inghilterra, in ogni caso, dovrebbe regalare un bel po’ di emozioni.

E anche ammoniti plus, crediamo noi. Ci sono degli uomini – anche per via del turnover minimo che ci potrebbe essere – che possono serenamente finire sul taccuino del direttore di gara per diversi motivi. Temperamento, posizione in campo, voglia appunto di portare a casa un’ultima gioia dopo la delusione delle semifinali. Quindi, andiamo adesso a vedere insieme chi, da questo match, potrebbe regalarci delle soddisfazioni.

Pronostici Francia-Inghilterra: le nostre scelte

La Francia era la squadra più forte almeno sulla carta ma è stata battuta dalla Spagna. Che delusione. Dovrebbe tornare Hernandez dal primo minuto al posto di Digne che ha indirizzato con un errore sul rigore la semifinale e l’ex Milan è un tipo che non le manda, intanto, a dire. Poi è uno che attacca sempre e che nel momento in cui deve difendere può andare in difficoltà. E uno. Poi dal primo minuto, dopo aver preso il posto di Rabiot alla fine del primo tempo, si dovrebbe vedere Koné. Il centrocampista della Roma lotta in mezzo, lo abbiamo visto, e vuole continuare a farlo. E due.

Passiamo tra gli inglesi, rimontati nel finale dopo scelte scellerate – ma col senno di poi siamo tutti bravi – di Tuchel. I due centrocampisti centrali, per via della mole di lavoro che dovranno fare, vale a dire Rice e Anderson, sono i maggiori indiziati ad entrare in questa speciale scelta. Lottare intanto per recuperare palloni – e non è semplice – e poi cercare anche di andare a prendere le seconde palle che possono schizzare fuori in questo match. E se si arriva con un millesimo di secondo di ritardo il gioco è fatto.

Quindi: Theo Hernandez, Kone, Anderson e Rice quasi ammoniti plus. Questo il riepilogo. Al momento non ci sono quote sui bookmaker.