Atp Gstaad, il maltempo riscrive il programma: i match da non perdere venerdì 17 luglio

Collignon-Vacherot, Cerundolo-Ruud e Rinderknech-Tsitsipas: il torneo di Gstaad prova a rimettersi in pari dopo rinvii e interruzioni per pioggia.

La pioggia ha stravolto il programma dell’Atp 250 di Gstaad, costringendo gli organizzatori a continui stop e rinvii. Il torneo svizzero, a differenza di quelli che si stanno disputando a Bastad e Umago, è dunque ancora lontano dalle battute finali, poiché il tabellone deve recuperare diversi incontri rimasti in sospeso nelle ultime giornate.

In questo contesto, nella giornata di venerdì 17 luglio, troveranno spazio tre sfide particolarmente interessanti. Raphael Collignon, per iniziare, proverà a confermare quanto di buono mostrato finora contro Valentin Vacherot: il belga arriva all’appuntamento dopo aver superato in rimonta Timofey Skatov e Lorenzo Sonego in due set, dimostrando carattere in due partita tutt’altro che semplici. Il suo avversario, invece, ha avuto la meglio su Yannick Hanfmann dopo aver perso il primo set.

Entrambi, come emerge da questa analisi, hanno già dovuto lottare per conquistare un posto ai quarti di Gstaad, ma il belga sembra offrire qualche garanzia in più sul piano della continuità e parte con un leggero vantaggio.

Atp Gstaad: i vincenti dei match di oggi

Sarà una sfida di alto livello anche tra Juan Manuel Cerundolo e Casper Ruud. L’argentino ha inaugurato il proprio torneo con una bella rimonta ai danni di Zdenek Kolar, mentre il norvegese ha esordito direttamente al secondo turno, piegando Jaime Faria dopo aver ceduto il primo set. Cerundolo ha le qualità per rendere il match combattuto, ma Ruud resta il giocatore con il maggiore potenziale del tabellone e ha dalla sua, pertanto, i favori del pronostico.

Chiude il programma il confronto tra Arthur Rinderknech e Stefanos Tsitsipas, reso ancora più complicato dai rinvii causati dal maltempo in quanto il greco ha dovuto attendere più del previsto per completare il proprio esordio. Nonostante un percorso meno lineare, l’ex top ten dispone di un bagaglio tecnico e di un’esperienza decisamente superiori e, se riuscirà a trovare rapidamente il ritmo, potrà imporsi anche contro un avversario insidioso come Rinderknech.

Collignon in Collignon-Vacherot

Ruud in Cerundolo-Ruud

Tsitsipas in Rinderknech-Tsitsipas