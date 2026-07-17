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I pronostici di venerdì 17 luglio: Eliteserien, Allsvenskan e altri campionati

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I pronostici di venerdì 17 luglio, in attesa delle finali dei Mondiali in campo Eliteserien, Allsvenskan e altri campionati

Il Bodø/Glimt parte nettamente favorito contro il Fredrikstad. La formazione giallonera, particolarmente efficace davanti al proprio pubblico, ha le qualità offensive per indirizzare rapidamente la partita e segnare almeno due o tre gol.

Il Fredrikstad sta attraversando un momento complicato e dovrà affrontare una delle trasferte più difficili del campionato. Il Bodø/Glimt dovrebbe controllare il possesso, creare numerose occasioni e portare la partita verso una vittoria con almeno tre reti complessive.

I pronostici di venerdì 17 luglio: Eliteserien, Allsvenskan e altri campionati (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Il programma calcistico di venerdì 17 luglio propone numerose partite nei campionati estivi europei e nella Chinese Super League. È proprio dalla Cina che arrivano alcune delle giocate più interessanti della giornata, tra squadre favorite e incontri potenzialmente ricchi di gol.

Il Beijing Guoan parte favorito contro il Liaoning Ironman e ha le qualità per ottenere i tre punti davanti al proprio pubblico. Fiducia anche nell’Henan, atteso da uno scontro diretto contro il Qingdao Hainiu nel quale, oltre alla vittoria dei padroni di casa, appare interessante l’ipotesi di almeno tre reti complessive.

Le partite Qingdao West Coast-Chengdu Rongcheng e Yunnan Yukun-Shanghai Port promettono spettacolo. Lo Shanghai Port mantiene una spiccata vocazione offensiva, ma concede occasioni con una certa regolarità, mentre il Qingdao West Coast è reduce da diverse partite movimentate. Vittorie in arrivo per CSKA 1948 SOFIA e KOPER.

Pronostici: la scelta del Veggente

1 + OVER 2.5 in Bodø/Glimt-Fredrikstad, Eliteserien, ore 19:00

Vincenti

  • BEIJING GUOAN (in Beijing Guoan-Liaoning Ironman, Chinese Super League, ore 12:35)
  • HENAN (in Henan-Qingdao Hainiu, Chinese Super League, ore 12:35)
  • CSKA 1948 SOFIA (in Spartak Varna-CSKA 1948 Sofia, Parva Liga, ore 18:00)
  • KOPER (in Nafta-Koper, Prva Liga slovena, ore 20:15)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Qingdao West Coast-Chengdu Rongcheng, Chinese Super League, ore 13:00
  • Henan-Qingdao Hainiu, Chinese Super League, ore 12:35
  • Yunnan Yukun-Shanghai Port, Chinese Super League, ore 13:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Mjällby-Västerås, Allsvenskan, ore 19:00
  • IFK Göteborg-Brommapojkarna, Allsvenskan, ore 19:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 7.88 GOLDBET ; 8.83 SPORTBET; 7.88 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Bodø/Glimt-Fredrikstad, Eliteserien, ore 19:00

 

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