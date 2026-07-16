Pronostico Francia-Inghilterra, a Miami vince la tristezza ma occhio alle motivazioni dei bomber

Francia-Inghilterra è la finale per il terzo posto del Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 23:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Finalina, finale per il terzo e quarto posto, medaglia di bronzo. Chiamatela come volete, ma la verità, al netto di ipocrisie varie, è che il calcio non funziona come la maggior parte degli sport. E siamo abbastanza certi che nessuna delle due grandi sconfitte nelle semifinali del Mondiale nordamericano, Francia e Inghilterra, avrebbero voluto giocare il match – cosiddetto “di consolazione” – in programma nell’afosa e rovente Miami circa 24 ore prima della vera finale, quella del MetLife Stadium di East Rutherford tra Spagna e Argentina.

Certo, i motivi per chiudere sul terzo gradino del podio non mancano. Kane, Mbappé e Bellingham sono tutt’ora in lizza per vincere il titolo di capocannoniere della rassegna iridata – il fenomeno del Real Madrid è a quota 8 come Messi, mentre i due inglesi sono fermi a quota 6 – che è pur sempre un traguardo di rilievo. Questa però da sempre una partita inevitabilmente caratterizzata da un alone di forte tristezza e delusione, a meno che non venga disputata da outsider, come avvenne ad esempio 4 anni fa tra Marocco e Croazia, selezioni per le quali il terzo posto equivale a un obiettivo di enorme prestigio.

Bleus, altra lezione dalla Roja

Il netto KO in semifinale della Francia ha fatto decisamente più rumore, soprattutto alla luce del percorso dominante dei Bleus fino al penultimo atto della manifestazione.

La corazzata guidata da Didier Deschamps – a proposito, questa sarà l’ultima partita da ct della nazionale per lui, che probabilmente verrà sostituito dall’ex compagno di squadra Zinedine Zidane – sembrava onnipotente prima della sfida di Arlington, potendo fare affidamento su una batteria di trequartisti, ali e attaccanti (Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, Barcola) da far invidia al Brasile del 1970. La Francia però è andata a sbattere nuovamente – era già successo a Euro 2024 e nell’ultima Nations League – contro l’organizzazione della Spagna, che a suon di palleggio e riaggressioni feroci ha sostanzialmente annullato i Bleus, troppo dipendenti dalle individualità e castigati 2-0 da un rigore di Oyarzabal e da un’incursione di Pedro Porro, capace di concludere magistralmente una triangolazione con Dani Olmo, il migliore in campo della Roja.

Emblematico il numero degli xG prodotti dai transalpini, appena lo 0.31: in pratica la Francia non è mai riuscita a rendersi pericolosa, nonostante l’abbondanza di talento offensivo, subendo un’altra lezione tattica dalle Furie Rosse di Luis de la Fuente. Non sono mancate, ovviamente, le critiche a Deschamps, colpevole di aver “regalato” il centrocampo alla Spagna, contrapponendo i soli Rabiot e Tchouaméni al trio formato da Olmo, Fabian Ruiz e Rodri.

In caso di vittoria sugli inglesi, per i Bleus sarà la terza affermazione in una finale per il terzo posto, la prima dal 1986. Non è ancora dato sapere se Deschamps sceglierà di giocarsela con i titolari oppure se ne approfitterà per dare minuti a chi in campo è sceso pochissimo, come Zaire-Emery e Thuram. Di sicuro in difesa darà forfait Saliba. Il centrale dell’Arsenal è uscito per infortunio contro la Spagna, venendo sostituito da Lacroix.

Tuchel sul banco degli imputati

L’Inghilterra, invece, ha dato la sensazione di essersi autosabotata nella semifinale di Atlanta contro l’Argentina, vinta 2-1 da Messi e compagni. Dopo una prima frazione di gioco combattuta, tesa, poco spettacolare (com’era prevedibile) e contraddistinta da innumerevoli duelli, la nazionale dei Tre Leoni era riuscita a sbloccare il match a inizio ripresa con Gordon. Un gol che poteva tagliare le gambe all’Albiceleste. Inspiegabilmente, però, il ct inglese Thomas Tuchel ha deciso di rinunciare completamente a giocare, chiudendosi a riccio nella propria metà campo e inserendo difensori su difensori allo scopo di creare una barriera davanti alla porta di Pickford.

Un mezzo suicidio, perché l’Argentina ha percepito la paura degli inglesi ed ha iniziato a martellare. A pochi minuti dalla fine, prima Enzo Fernandez e poi Lautaro – in entrambe le azioni c’è lo zampino dell’ineffabile Messi – hanno ribaltato tutto, provocando l’ennesimo psicodramma dell’Inghilterra, costretta a rientrare in patria ancora una volta a mani vuote. No, neppure dopo questo Mondiale “il calcio farà ritorno nella terra natia”, come dice la famosa canzone.

Mentre a Londra infuriano le polemiche sulle scelte conservative di Tuchel – la cui riconferma, a questo punto, non è affatto scontata – i Tre Leoni si apprestano a giocare la loro terza finalina. Nel 1990 e nel 2018 andò male in entrambi in casi, con gli inglesi che vennero rispettivamente sconfitti da Italia e Belgio. Come Deschamps, anche Tuchel potrebbe fare turnover: in difesa dovremmo rivedere Quansah, di rientro dalla squalifica e pronto a prendere il posto dell’infortunato James. Dall’altro lato è ballottaggio tra l’ex Genoa Spence – una delle più belle sorprese di quest’Inghilterra – e O’Reilly.

Come vedere Francia-Inghilterra in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

Francia-Inghilterra è in programma sabato alle 23:00 (ora italiana) all’Hard Rock Stadium di Miami, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Francia-Inghilterra anche sulla Rai, che ha garantito la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Storicamente la finale per il terzo posto produce due scenari opposti. Squadre scariche mentalmente che regalano una partita aperta e ricca di errori, oppure nazionali desiderose di chiudere bene il Mondiale per riscattare le critiche. Nel caso di Francia-Inghilterra è più probabile il secondo scenario, dato che sia Deschamps che Tuchel sono finiti sul banco degli imputati dopo i rispettivi blackout in semifinale.

Tatticamente ci si aspetta una Francia diversa, meno squilibrata a centrocampo rispetto alla sfida con le Furie Rosse, e un’Inghilterra decisamente più coraggiosa con il pallone dopo le scelte troppo conservative di Tuchel contro l’Albiceleste. I bookmaker stanno sensibilmente tagliando le quote su Over 2.5 e Goal proprio per questo. Le finaline presentano meno barriere tattiche, entrambe le squadre vantano una qualità offensiva spaventosa e le difese arrivano psicologicamente colpite dai rispettivi KO. Ci aspettiamo una gara aperta, ricca di transizioni rapide a campo aperto e decisa dalle giocate dei singoli.

Le probabili formazioni di Francia-Inghilterra

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Konaté, Lacroix, Theo Hernandez; Koné, Zaire-Emery; Cherki, Olise, Doué; Mbappé.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1