Home » TENNIS » Vallejo-Travaglia, l’azzurro non vuole fermarsi: match con vista semifinale

Vallejo-Travaglia, l’azzurro non vuole fermarsi: match con vista semifinale

di

Stefano Travaglia continua la sua corsa a Bastad e nei quarti trova Adolfo Daniel Vallejo: l’analisi e il pronostico del match di venerdì 17 luglio.

Dopo aver eliminato Martin Krumich e Mariano Navone – un po’ a sorpresa, se vogliamo, considerando che le quote dei bookmaker proprio non gli sorridevano – Stefano Travaglia si è ritagliato un posto tra i migliori otto dell’Atp 250 di Bastad. Il marchigiano sta disputando un ottimo torneo, tra i più convincenti della stagione, e adesso proverà a spingersi ancora oltre. Fermo restando che stavolta, però, ad attenderlo nei quarti di finale ci sarà un avversario in grande fiducia come Adolfo Daniel Vallejo.

Travaglia
Vallejo-Travaglia, l’azzurro non vuole fermarsi: match con vista semifinale (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’azzurro ha ritrovato continuità proprio sulla terra svedese, imponendosi contro due giocatori che partivano con maggiori aspettative. Un percorso che gli ha restituito fiducia e che conferma come, su questa superficie, Travaglia riesca ad esprimere un tennis di buon livello. Vallejo, dal canto suo, è una delle sorprese del torneo: il paraguaiano ha impressionato soprattutto negli ottavi, eliminando Botic van de Zandschulp e conquistando il primo quarto di finale Atp della sua carriera.

Tra i due non risultano precedenti ufficiali, particolare che rende il confronto ancora più difficile da decifrare. Entrambi, è questo quello che sappiamo, arrivano da una settimana positiva e avranno l’opportunità di raggiungere una semifinale che rappresenterebbe, tanto per l’uno quanto per l’altro, un risultato di assoluto prestigio.

Vallejo-Travaglia: il pronostico

Vallejo
Vallejo-Travaglia: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Travaglia, dati alla mano, sta attraversando un buon momento e le vittorie ottenute nei primi due turni gli hanno permesso di acquisire fiducia partita dopo partita. Dall’altra parte della rete, però, troverà un avversario giovane e in crescita, arrivato a Bastad forte di una serie di risultati che certificano il suo valore. L’impressione, alla luce di ciò, è che assisteremo a una sfida tutto sommato equilibrata, sebbene Vallejo parta leggermente avanti. Il paraguaiano sembra avere qualcosa in più sotto il profilo della brillantezza e arriva all’appuntamento con grande entusiasmo dopo il percorso compiuto a Bastad. Travaglia ha tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo, ma la sensazione è che non sarà lui ad avere la meglio in questo primo scontro.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni