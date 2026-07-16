Vallejo-Travaglia, l’azzurro non vuole fermarsi: match con vista semifinale

Stefano Travaglia continua la sua corsa a Bastad e nei quarti trova Adolfo Daniel Vallejo: l’analisi e il pronostico del match di venerdì 17 luglio.

Dopo aver eliminato Martin Krumich e Mariano Navone – un po’ a sorpresa, se vogliamo, considerando che le quote dei bookmaker proprio non gli sorridevano – Stefano Travaglia si è ritagliato un posto tra i migliori otto dell’Atp 250 di Bastad. Il marchigiano sta disputando un ottimo torneo, tra i più convincenti della stagione, e adesso proverà a spingersi ancora oltre. Fermo restando che stavolta, però, ad attenderlo nei quarti di finale ci sarà un avversario in grande fiducia come Adolfo Daniel Vallejo.

L’azzurro ha ritrovato continuità proprio sulla terra svedese, imponendosi contro due giocatori che partivano con maggiori aspettative. Un percorso che gli ha restituito fiducia e che conferma come, su questa superficie, Travaglia riesca ad esprimere un tennis di buon livello. Vallejo, dal canto suo, è una delle sorprese del torneo: il paraguaiano ha impressionato soprattutto negli ottavi, eliminando Botic van de Zandschulp e conquistando il primo quarto di finale Atp della sua carriera.

Tra i due non risultano precedenti ufficiali, particolare che rende il confronto ancora più difficile da decifrare. Entrambi, è questo quello che sappiamo, arrivano da una settimana positiva e avranno l’opportunità di raggiungere una semifinale che rappresenterebbe, tanto per l’uno quanto per l’altro, un risultato di assoluto prestigio.

Vallejo-Travaglia: il pronostico

Travaglia, dati alla mano, sta attraversando un buon momento e le vittorie ottenute nei primi due turni gli hanno permesso di acquisire fiducia partita dopo partita. Dall’altra parte della rete, però, troverà un avversario giovane e in crescita, arrivato a Bastad forte di una serie di risultati che certificano il suo valore. L’impressione, alla luce di ciò, è che assisteremo a una sfida tutto sommato equilibrata, sebbene Vallejo parta leggermente avanti. Il paraguaiano sembra avere qualcosa in più sotto il profilo della brillantezza e arriva all’appuntamento con grande entusiasmo dopo il percorso compiuto a Bastad. Travaglia ha tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo, ma la sensazione è che non sarà lui ad avere la meglio in questo primo scontro.