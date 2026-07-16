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Pronostico Bahia-Chapecoense: il divario è troppo grande

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Bahia-Chapecoense è una partita è un recupero della quarta giornata del Brasileirao e si gioca sabato: tv, probabili formazioni, pronostico.

C’è troppo divario tra queste due squadre per pensare davvero che possa venire fuori un risultato diverso rispetto ad una vittoria dei padroni di casa. Divario in tutti i sensi.

Pronostico Bahia-Chapecoense
Pronostico Bahia-Chapecoense: il divario è troppo grande (AnsaFoto) – Ilveggente.it

In primis tecnico, poi tattico, e infine anche fisico. E tutto questo si vede anche nella classifica. Il Bahia è sesto, con ventisei punti messi da parte e con la possibilità reale di entrare dentro la Libertadores del prossimo anno, la Chapecoense è ultima in classifica, con nove punti – la penultima ne ha 16 – con il peggior attacco di tutto il campionato (17 gol fatti) e con la peggior difesa (33 reti subite). Evidente parliamo in questo caso di quella che è la vera e propria squadra materasso di tutto il campionato brasiliano. Gli ospiti non hanno nessuna possibilità, ad oggi, quando nemmeno il girone d’andata è finito, di salvarsi. Sapete perché: il primo posto utile per rimanere in Serie A è distante la bellezza 11 punti. E come può una squadra pensare di riprenderli? In nessun modo.

Ora, evidente che si prospetta una serata rilassante per il Bahia, pronto a sfruttare questo recupero per avvicinarsi ulteriormente al proprio obiettivo stagionale. Ed è per questo che l’occasione è da prendere senza rischi. Nessun rischio. Ed è ovvio che non ce ne saranno. 

Come vedere Bahia-Chapecoense in diretta tv e in streaming

La sfida valida per il recupero della quarta giornata del Brasileirao Bahia-Chapecoense, in programma sabato alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

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Il pronostico

In una gara del genere, con i numeri che vi abbiamo snocciolato sopra, pensare che il Bahia non possa vincere ci pare davvero un insulto, quasi. Ecco perché la quota, che riteniamo anche abbastanza alta, deve essere per ovvi motivi sfruttata. Quasi un regalo.

Le probabili formazioni di Bahia-Chapecoense

BAHIA (4-3-3): Ronaldo Strada; Gomez, David Duarte, Ramos, Ze Guillherme; Jean Lucas, Nicolas Avecedo, Erick; Everton Ribeiro, Willian Jose, Erick Pulga. 
CHAPECOENSE (4-4-1-1): Anderson; Everton, Bruno, Joao Paulo, Bruno Pacheco; Enio, Rafael, Camilo, Marchinho; Giovanni Augusto; Bolasie. 

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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