Da Gstaad a Umago, che scontri sulla terra: i pronostici dei match più caldi di oggi

Sono queste le sfide più calde in programma oggi nei tornei Atp di Bastad, Gstaad e Umago: analisi, contesto e pronostici dei match di giornata.

I tornei post-Wimbledon di Bastad, Gstaad e Umago si apprestano ad entrare nella fase decisiva e, con il tabellone che si restringe, ogni partita assume un peso specifico sempre maggiore. Tra conferme attese e possibili sorprese, il programma odierno propone una serie di incontri che potrebbero incidere in maniera significativa sul prosieguo dei rispettivi tornei.

A Bastad, Jesper de Jong affronta Sebastian Baez in una sfida che mette di fronte due giocatori perfettamente a loro agio sul rosso. L’olandese sta attraversando un buon momento e ha dato continuità al proprio tennis anche in Svezia, mentre l’argentino resta uno specialista della superficie ma è apparso meno continuo rispetto ai suoi standard.

Si preannuncia una partita equilibrata, nella quale De Jong potrebbe sfruttare il buon momento di fiducia per fare la differenza e staccare il pass per accedere ai quarti di finale del torneo di Bastad.

Chi parte favorito a Bastad, Umago e Gstaad

A Gstaad riflettori puntati su Alexander Bublik e Quentin Halys. Il kazako ha iniziato bene il proprio torneo, confermando di aver ormai acquisito un certo feeling anche con la terra battuta. Halys, dal canto suo, arriva da una vittoria convincente al turno precedente, ma contro un giocatore del talento di Bublik servirà una prestazione ancora più completa. L’impressione è che il numero 1 del seeding abbia le carte in regola per imporre il proprio ritmo.

A Umago, infine, Alex Molcan se la vedrà con Alejandro Davidovich Fokina, reduce da un ottimo Wimbledon. Lo slovacco ha già dimostrato di sapersi esaltare sulla terra croata, conquistando con merito un posto nel turno successivo, ma adesso il livello si alza sensibilmente. Lo spagnolo possiede maggiore esperienza nel circuito Atp e, quando riesce a trovare continuità, come dimostrano i recenti risultati, rappresenta uno degli avversari più ostici su questa superficie. Molcan proverà a sfruttare il ritmo accumulato, ma Davidovich Fokina parte con qualcosa in più.

I vincenti degli altri match di oggi

Tirante in Basilashvili-Tirante

Tabilo in Tabilo-Midon

Ruud in Faria-Ruud

Burruchaga in Burruchaga-Carabelli