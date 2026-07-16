Home » TENNIS » Da Gstaad a Umago, che scontri sulla terra: i pronostici dei match più caldi di oggi

Da Gstaad a Umago, che scontri sulla terra: i pronostici dei match più caldi di oggi

di

Sono queste le sfide più calde in programma oggi nei tornei Atp di Bastad, Gstaad e Umago: analisi, contesto e pronostici dei match di giornata.

I tornei post-Wimbledon di Bastad, Gstaad e Umago si apprestano ad entrare nella fase decisiva e, con il tabellone che si restringe, ogni partita assume un peso specifico sempre maggiore. Tra conferme attese e possibili sorprese, il programma odierno propone una serie di incontri che potrebbero incidere in maniera significativa sul prosieguo dei rispettivi tornei.

Bublik
Da Gstaad a Umago, che scontri sulla terra: i pronostici dei match più caldi di oggi (AnsaFoto) – Ilveggente.it

A Bastad, Jesper de Jong affronta Sebastian Baez in una sfida che mette di fronte due giocatori perfettamente a loro agio sul rosso. L’olandese sta attraversando un buon momento e ha dato continuità al proprio tennis anche in Svezia, mentre l’argentino resta uno specialista della superficie ma è apparso meno continuo rispetto ai suoi standard.

Si preannuncia una partita equilibrata, nella quale De Jong potrebbe sfruttare il buon momento di fiducia per fare la differenza e staccare il pass per accedere ai quarti di finale del torneo di Bastad.

Chi parte favorito a Bastad, Umago e Gstaad

Davidovich Fokina
Chi parte favorito a Bastad, Umago e Gstaad (AnsaFoto) – Ilveggente.it

A Gstaad riflettori puntati su Alexander Bublik e Quentin Halys. Il kazako ha iniziato bene il proprio torneo, confermando di aver ormai acquisito un certo feeling anche con la terra battuta. Halys, dal canto suo, arriva da una vittoria convincente al turno precedente, ma contro un giocatore del talento di Bublik servirà una prestazione ancora più completa. L’impressione è che il numero 1 del seeding abbia le carte in regola per imporre il proprio ritmo.

A Umago, infine, Alex Molcan se la vedrà con Alejandro Davidovich Fokina, reduce da un ottimo Wimbledon. Lo slovacco ha già dimostrato di sapersi esaltare sulla terra croata, conquistando con merito un posto nel turno successivo, ma adesso il livello si alza sensibilmente. Lo spagnolo possiede maggiore esperienza nel circuito Atp e, quando riesce a trovare continuità, come dimostrano i recenti risultati, rappresenta uno degli avversari più ostici su questa superficie. Molcan proverà a sfruttare il ritmo accumulato, ma Davidovich Fokina parte con qualcosa in più.

I vincenti degli altri match di oggi

Tirante in Basilashvili-Tirante
Tabilo in Tabilo-Midon
Ruud in Faria-Ruud
Burruchaga in Burruchaga-Carabelli

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni