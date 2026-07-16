Pronostico Botafogo-Santos: gli attaccanti fanno la differenza

Botafogo-Santos è una partita della diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico.

Due nobili del calcio brasiliano che occupano posizioni di classifica non consone a quello che è lo spessore che tutti noi riconosciamo. Il Botafogo, con 22 punti, è più vicino alla zona retrocessione che alla Libertadores. Il Santos, che di punti ne ha uno in meno, addirittura, rischia grosso.

Non solo per il blasone che è sempre stato sotto gli occhi di tutti, ma anche per le rose che queste due squadre possono mettere a disposizione la classifica è davvero ridicola. Tutta colpa di un inizio di annata davvero brutto, con nessuna possibilità di riuscire a tirare fuori delle situazioni ottimali per restare fuori dalle sabbie mobili.

Saranno gli attaccanti, secondo noi, a fare la differenza. Come potrete vedere poi dalle probabili formazioni che riportiamo sotto, entrambi i reparti avanzati possono puntare su giocatori di assoluto valore che possono decidere la partita da un momento all’altro. E magari in entrambi i casi almeno una rete si potrebbe trovare. Che poi, il segno GOL, è quello che accompagna questa sfida molto spesso. Dovrebbe finire così anche in questo modo.

Come vedere Botafogo-Santos in diretta tv e in streaming La sfida valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao Botafogo-Santos, in programma venerdì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Botafogo è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Allora: come spiegato prima è il segno GOL quello che ci pare assai sicuro nonostante abbia una quota molto alta per quelli che poi sono gli standard. E se dobbiamo per forza scegliere una vincitrice crediamo che il Botafogo, anche per la migliore posizione di classifica, possa prendersi i tre punti. Le probabili formazioni di Botafogo-Santos BOTAFOGO (4-2-3-1): Raul; Vitinho, Ferraresi, Gabriel Justino, Alex Telles; Medina, Huguinho; Barrera, Villalba, M. Martins; A. Cabral.

SANTOS (4-3-3): Brazao; G. Menino, L. Verissimo, L. Peres, Escobar; W. Arao, G. Henrique, Rollheiser; Miguelito, Thaciano, Barreal.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1