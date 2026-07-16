Pronostico Botafogo-Santos: gli attaccanti fanno la differenza

Botafogo-Santos è una partita della diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico.
Due nobili del calcio brasiliano che occupano posizioni di classifica non consone a quello che è lo spessore che tutti noi riconosciamo. Il Botafogo, con 22 punti, è più vicino alla zona retrocessione che alla Libertadores. Il Santos, che di punti ne ha uno in meno, addirittura, rischia grosso.
Non solo per il blasone che è sempre stato sotto gli occhi di tutti, ma anche per le rose che queste due squadre possono mettere a disposizione la classifica è davvero ridicola. Tutta colpa di un inizio di annata davvero brutto, con nessuna possibilità di riuscire a tirare fuori delle situazioni ottimali per restare fuori dalle sabbie mobili.
Saranno gli attaccanti, secondo noi, a fare la differenza. Come potrete vedere poi dalle probabili formazioni che riportiamo sotto, entrambi i reparti avanzati possono puntare su giocatori di assoluto valore che possono decidere la partita da un momento all’altro. E magari in entrambi i casi almeno una rete si potrebbe trovare. Che poi, il segno GOL, è quello che accompagna questa sfida molto spesso. Dovrebbe finire così anche in questo modo.
Come vedere Botafogo-Santos in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao Botafogo-Santos, in programma venerdì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
La vittoria del Botafogo è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Allora: come spiegato prima è il segno GOL quello che ci pare assai sicuro nonostante abbia una quota molto alta per quelli che poi sono gli standard. E se dobbiamo per forza scegliere una vincitrice crediamo che il Botafogo, anche per la migliore posizione di classifica, possa prendersi i tre punti.
Le probabili formazioni di Botafogo-Santos
BOTAFOGO (4-2-3-1): Raul; Vitinho, Ferraresi, Gabriel Justino, Alex Telles; Medina, Huguinho; Barrera, Villalba, M. Martins; A. Cabral.
SANTOS (4-3-3): Brazao; G. Menino, L. Verissimo, L. Peres, Escobar; W. Arao, G. Henrique, Rollheiser; Miguelito, Thaciano, Barreal.
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