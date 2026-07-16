Dzumhur-Arnaldi, la corsa continua: quarti insidiosi per l’azzurro

Damir Dzumhur affronta Matteo Arnaldi nei quarti di finale dell’Atp 250 di Umago: analisi del match, precedenti e pronostico.

Più il torneo entra nel vivo, più il margine d’errore, ovviamente, si assottiglia. Questo Matteo Arnaldi lo sa bene, tanto è vero che, dopo aver superato il primo ostacolo del suo cammino a Umago, si prepara ad affrontare un avversario decisamente più esperto di Federico Agustin Gomez, ossia Damir Dzumhur. In palio c’è tanta roba: punti utili in ottica ranking e un posto nelle semifinali, traguardo che entrambi proveranno a raggiungere facendo leva sulle rispettive qualità.

L’azzurro si presenta all’appuntamento forte di una prestazione convincente negli ottavi, confermando buone sensazioni sia dal punto di vista fisico che del rendimento. Dzumhur, invece, ha conquistato i quarti superando un match che è stato particolarmente impegnativo nel primo set, conclusosi al tie-break, a dimostrazione della sua capacità di restare competitivo anche nei momenti più delicati.

I precedenti sorridono all’azzurro: i due si sono affrontati una sola volta nel circuito Atp, guarda caso sempre sulla terra rossa, ma quella di Madrid. Più di un anno è trascorso da quel match e se c’è una cosa certa è che da allora Arnaldi è cresciuto ulteriormente, consolidando la propria posizione nel circuito maggiore e acquisendo maggiore continuità anche nei tornei Atp. Cosa che, come facilmente intuibile, ci fa ben sperare circa l’epilogo di questo match.

Dzumhur-Arnaldi: il pronostico

Dzumhur resta un avversario estremamente insidioso, soprattutto quando riesce a trovare continuità durante il torneo. La sua esperienza e la capacità di gestire partite complicate rappresentano due elementi che Arnaldi dovrà tenere in considerazione, sebbene Matteo abbia già dimostrato di saper mettere il bosniaco in difficoltà. Allo stesso tempo, però, il momento sembra essere dalla parte dell’azzurro: Arnaldi è apparso più solido nelle ultime settimane – non dimentichiamoci la sua performance al Roland Garros – ha giocato un tennis convincente all’esordio a Umago e sembra avere le qualità per imporre il proprio ritmo anche contro un giocatore esperto come Dzumhur. Il confronto si preannuncia equilibrato, ma gli elementi a disposizione fanno pendere il pronostico dalla parte del ligure.