Pronostico Vitoria-Vasco: la X ci pare scritta

Vitoria-Vasco è una partita della diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico.
Dopo oltre un mese di stop per il Mondiale torna il campionato brasiliano. In programma c’è la giornata numero 19. E il Vasco, in piena zona rossa, va a giocare contro il Vitoria che ha due punti in più.
La sosta ha sicuramente permesso di lavorare per cercare di risolvere i problemi che si sono visti nella prima parte di annata. Due squadre che non se la passano benissimo, evidentemente, e che avrebbero bisogno di ripartire con un risultato positivo. Soprattutto gli ospiti, ovvio, che sarebbero retrocessi al momento. Il cammino è ancora lungo, indubbiamente, ma se non ti tiri fuori presto da una situazione del genere è normale pensare che poi tutto si possa complicare.
Il Vitoria, oltre un mese fa, se n’è andato alla sosta con quattro vittorie nelle ultime cinque partite che appunto hanno permesso di sistemare un po’ la situazione. Nessuno voleva fermarsi, ma il Mondiale ha fatto da padrone, giustamente. Riprendere da dove e come si è lasciati è complicato. E anche un pareggio – per far continuare la scia – potrebbe essere ben accetto. Ecco, è questo secondo noi il risultato più probabile al momento. Una X. Ma andiamo a vedere come.
Come vedere Vitoria-Vasco in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la diciottesima giornata del Brasileirao Vitoria-Vasco, in programma venerdì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Una gara da pareggio. Una gara che potrebbe regalare anche un gol per squadra con una quota abbastanza alta. Crediamo che entrambe abbiano intenzione di muovere la classifica che è complicata. Una sconfitta peserebbe troppo.
Le probabili formazioni di Vitoria-Vasco
VITORIA (4-3-3): Arcanjo; Edenilson, Caca, Luan, Jamerson; Baralhas, Ze Vitor, Emmanuel Martin; Erick, Rene, Matheuzinho.
VASCO (4-1-4-1): Leo Jardim; Tche Tche, Cuesta, Robert, Cuiabano; Cuan Barros; Adson, Rojas, Thiago, Gomez; Spinelli.
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